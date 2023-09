Hakjae Kim, embajador de Corea del Sur en Chile: “Sabemos que Chile tiene mucho potencial para desarrollar el hidrógeno verde”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El embajador Hakjae Kim llegó hace poco más de un mes a Santiago y recién la semana pasada presentó sus credenciales al Gobierno chileno. Aunque es su primera vez en el país, es un buen conocedor de América Latina, ya que ha representado a Corea del Sur en México, Bolivia y Argentina en diversos cargos diplomáticos.

Chile fue el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con Corea, en 1962, y también el primer país del mundo con el cual la nación asiática firmó un tratado de libre comercio, de lo cual este año se cumplen tres décadas. Las relaciones políticas y económicas entre ambos son, por ende, cercanas, y la agenda del nuevo embajador contempla fortalecer ambas dimensiones.

Lo que no implica, por cierto, desatender otras facetas. “Como todo el mundo sabe, la popularidad del K-pop es bastante fuerte acá en Chile”, comenta sonriendo el embajador.

“En algunos países de América Latina hay demasiado cambio político y poca continuidad. No consiguen estabilidad para el desarrollo”.

- Entiendo que el TLC entre Chile y Corea está de aniversario este año. ¿Cuál es su balance del acuerdo?

- El tratado se firmó en 2003 y entró en vigor en 2004. En estos 20 años el volumen de comercio ha incrementado muchísimo. De un total de solo US$ 2.600 millones en 2004 a cerca de US$ 8.300 millones el año pasado, casi cuatro veces más. Ahora estamos en una negociación para actualizarlo, fundamentalmente incluyendo nuevas áreas como medio ambiente, propiedad intelectual y género, además de mayor facilitación del comercio, por supuesto.

- ¿En qué consiste hoy principalmente el comercio entre Chile y Corea?

- Bueno, Corea exporta alrededor de US$ 1.500 millones y Chile exporta unos US$ 6.800 millones, fundamentalmente muchos productos mineros, como cobre, litio y otros minerales. También vino, por cierto. Y la importación chilena de Corea son productos electrónicos, autos y electrodomésticos, básicamente.

- Chile busca ser un actor importante en hidrógeno verde. ¿Es eso parte de su agenda?

- Nosotros tenemos compañías que tienen tecnología para utilizar este hidrógeno verde y, por supuesto, Chile tiene muchos recursos para producirlo, como todo el mundo sabe, gracias a la energía solar y la energía eólica. Sabemos que Chile tiene mucha potencialidad para desarrollarlo, la idea es cooperar entre ambos países.

- Esa colaboración, ¿sería de compañías coreanas comprando hidrógeno verde chileno, o invirtiendo en la producción de hidrógeno verde en Chile?

- Ambas cosas.

- Las empresas coreanas que hablan con usted, ¿le han comentado si el mercado del hidrógeno verde es atractivo en Chile? ¿Las regulaciones, las condiciones, son favorables para la inversión?

- Básicamente, sí.

- ¿Qué opinión tienen de la estrategia de litio chilena?

- Habrá que implementar algunas medidas concretas, pero creo que todavía está en proceso. Por ejemplo, Chile va a crear una compañía nacional para el litio, hay que esperar eso. Además, habrá una tecnología específica para desarrollarlo, pero el problema es que sé que oigo que esta tecnología todavía no se ha usado comercialmente. Por eso, quizás, veamos alguna modificación en el futuro por parte de Chile.

- Se ha criticado que la estructura de propiedad en los proyectos va a ser 51% del Estado y 49% de la empresa privada, o sea, el privado siempre será minoritario. ¿Eso hace menos interesante la inversión?

- Me parece que no, porque el tamaño de esta inversión es grande. Tener más del 50% de propiedad no es tan fácil, excepto quizás algunas grandes compañías multinacionales. Entonces, eso me parece razonable. El problema es otro, y es que hay tres autoridades chilenas en este tema de minero, que son Corfo, Codelco y Enami, y no sé si ellos tienen bastantes recursos para dominar 50%. Pero si una compañía extranjera puede participar con menos de 50%, creo que no afectaría mucho su decisión.

Mirando la región

- ¿Cómo está viendo Corea a América Latina en este momento? ¿Es una región problemática para hacer negocios o con potencial?

- Siempre hemos pensado que América Latina es una potencialidad en el futuro. El problema es que sigue siendo potencialidad desde hace mucho tiempo, aunque tenga muchos recursos.

- ¿Por qué pasa eso, a su juicio?

- Básicamente, en mi opinión personal, América Latina quizás disfruta el cambio político demasiado (se ríe). Es una broma, pero sí, es verdad que en algunos países hay demasiado cambio político y poca continuidad. No consiguen estabilidad para el desarrollo. Yo veo a veces que muchos países latinoamericanos tienen un nuevo gobierno, con un nuevo plan, pero después de un tiempo, se queda en nada.

- ¿Y cómo se enfrenta eso?

- Hay que invertir, me parece. Eso significa inversión humana, inversión en educación, inversión en el futuro. Pero inversión de largo plazo, no en pocos años, sino pensando en 20, en 30. Creo que ese es el secreto del desarrollo de Corea.





“Si uno mira a los países del sudeste de Asia, todos prosperan”