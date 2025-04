Secretario del Tesoro de EEUU aclara que Casa Blanca no está considerando rebaja unilateral de aranceles a China, tras trascendidos del WSJ

El gobierno estadounidense está evaluando la posibilidad de reducir sus aranceles sobre las importaciones chinas en un intento de rebajar las tensiones con Beijing, según informó el miércoles The Wall Street Journal.

Es probable que los aranceles a China se reduzcan a entre el 50% y el 65%, añadió la información, citando a un funcionario de la Casa Blanca.

Las acciones ampliaron las ganancias después del informe, aprovechando el impulso inicial después de que Trump dijo el martes que no tenía "ninguna intención" de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, retractándose de su comentario de que la salida del presidente de la Fed nunca sería "lo suficientemente rápida", el que había provocado fuertes críticas.

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, salió este miércoles a moderar las expectativas, señalando que el presidente Trump no ha ofrecido rebajar unilateralmente los aranceles a China.

Al preguntársele si el presidente no ha hecho una oferta unilateral para reducir la tensión, Bessent respondió: "Para nada". "Como he dicho muchas veces, no creo que ninguna de las partes crea que los niveles arancelarios actuales sean sostenibles, por lo que no me sorprendería que se redujeran de forma recíproca".

El martes, Trump afirmó que los aranceles estadounidenses "se reducirán sustancialmente, pero no serán a cero", y que no veía la necesidad de "jugar duro" con el líder chino, Xi Jinping.

Bessent afirmó que la administración Trump está considerando múltiples factores con respecto a China, más allá de los aranceles, incluyendo las barreras no arancelarias y los subsidios gubernamentales. También afirmó que un reequilibrio comercial completo podría tardar de dos a tres años.

Trump declaró por separado el miércoles que Estados Unidos va a llegar a un acuerdo justo con China.

El secretario del Tesoro también afirmó que Estados Unidos e India están "muy cerca" de un acuerdo comercial. Reiteró que un acuerdo satisfactorio no implica un documento comercial real, señalando, como ya lo ha hecho, que los acuerdos iniciales con los socios comerciales serán un marco amplio, en lugar de un acuerdo comercial detallado.