OPEP+ aprueba un alza de producción mientras repunta el tráfico por el estrecho de Ormuz
Los precios del crudo Brent cotizaron el viernes cerca de los US$ 72 el barril, por debajo de los máximos recientes de más de US$ 120 y de vuelta a los niveles registrados justo antes de que EEUU e Israel atacaran Irán el 28 de febrero.
Noticias destacadas
La OPEP+ acordó un nuevo aumento de los objetivos de producción a partir de agosto, anunció el grupo este domingo, lo que incrementará la oferta mundial en momentos en que los precios del petróleo caen debido a la reapertura gradual del estrecho de Ormuz para las exportaciones de petróleo.
El grupo de países productores de petróleo acordó, durante una reunión en línea, aumentar las cuotas en 188 mil barriles diarios a partir de agosto, sumándose a aumentos similares para junio y julio.
Los siete miembros principales de la OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a productores aliados, entre ellos Rusia, han elevado sus cuotas de producción entre abril y julio en casi 800 mil barriles diarios.
Sin embargo, el aumento se ha quedado en gran medida en el papel debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que cerró el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros para algunos de los miembros más importantes de la OPEP+, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait e Irak.
Producción se recupera
La producción de la OPEP+ cayó a 33,13 millones de barriles diarios en mayo, según datos de la OPEP, desde los 42,77 millones de barriles diarios registrados en febrero.
Comenzó a recuperarse en junio gracias a los esfuerzos de EEUU por ayudar a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y a otros países de la OPEP+ a exportar más petróleo, pero sigue estando por debajo de los niveles previos a la guerra.
A pesar de las persistentes interrupciones en el suministro, los precios del petróleo han vuelto a los niveles anteriores al conflicto, presionados por la disminución de las importaciones chinas, el aumento de las exportaciones de los productores no pertenecientes a Oriente Medio y una liberación récord de reservas estratégicas mundiales coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.
"El grupo de los siete países siguió revirtiendo sus recortes de producción, tal como se esperaba", declaró Giovanni Staunovo, analista de UBS. "A corto plazo, la atención se centrará en cuántos buques cisterna lograrán cruzar el estrecho de Ormuz y con qué rapidez se recuperarán la demanda y las importaciones chinas de crudo".
Un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra también ha contribuido a convencer a los operadores de que el suministro volverá, en última instancia, a niveles normales.
Presiones de Irak
Los precios del crudo Brent cotizaron el viernes cerca de los US$ 72 el barril, por debajo de los máximos recientes de más de US$ 120 y de vuelta a los niveles registrados justo antes de que EEUU e Israel atacaran Irán el 28 de febrero.
Además de acordar los objetivos de producción, la OPEP+ también se enfrenta a otros retos tras la salida de EAU del grupo y las señales de Irak de que quiere cuotas más altas.
La OPEP+ cuenta con 21 miembros, incluido Irán, pero en los últimos años solo los siete países —y EAU hasta su salida— han participado en la gestión mensual de la producción.
Esos siete productores —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán— están aumentando la producción como parte de la retirada gradual del recorte de suministro de 1,65 millón de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo aún contaba con EAU.
EAU abandonó la alianza a finales de abril, porque busca ajustar mejor su capacidad a su producción, sin las restricciones impuestas por el grupo.
A partir de agosto, teniendo en cuenta la salida de EAU a partir del 1 de mayo, a los siete miembros principales aún les quedarán unos 379 mil barriles diarios del recorte original por devolver al mercado, según cálculos de Reuters.
Ahora que se ha decidido el aumento de agosto, habrán revertido por completo el recorte de 2023 si, en su próxima reunión del 2 de agosto, aprueban un nuevo aumento de aproximadamente la misma magnitud para septiembre.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete