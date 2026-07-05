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OPEP+ aprueba un alza de producción mientras repunta el tráfico por el estrecho de Ormuz

Los precios del crudo Brent cotizaron el viernes cerca de los US$ 72 el barril, por debajo de los máximos recientes de más de US$ 120 y de vuelta a los niveles registrados justo antes de que EEUU e Israel atacaran Irán el 28 de febrero.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 5 de julio de 2026 a las 11:24 hrs.

OPEP petróleo Energía internacional
<p>OPEP+ aprueba un alza de producción mientras repunta el tráfico por el estrecho de Ormuz</p>

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