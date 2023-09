Rodrigo Valdés, director del FMI para Latinoamérica, advierte que alza del crimen organizado está afectando el crecimiento de la región

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las bandas de delincuentes transnacionales se han convertido en un problema tan grave en América Latina que están perjudicando los resultados económicos generales de la región, según un alto funcionario del FMI.

Rodrigo Valdés, director para el Hemisferio Occidental del FMI, afirmó que los gobiernos de la región deben trabajar juntos para luchar contra los grupos ilegales, cuyas actividades -incluidos el tráfico de drogas, el contrabando de inmigrantes y la extorsión- están perjudicando el crecimiento y la inversión y arruinando la vida de los ciudadanos.

Narcotráfico y delincuencia

El aumento de la demanda mundial de cocaína ha impulsado el surgimiento de cárteles de la droga más grandes y poderosos en toda América Latina. Estas bandas, algunas de las cuales tienen vínculos con la delincuencia organizada de Europa, Estados Unidos y África, han ampliado recientemente las rutas de contrabando, provocando un derramamiento de sangre en países de la región anteriormente estables, como Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay.

La investigación del Fondo, que se publicará en su reunión anual del mes que viene en Marrakech, demostró que "tener una tasa de asesinatos más alta está correlacionado con... un menor rendimiento económico, en términos de crecimiento, en términos de inversión", dijo Valdés, señalando que las encuestas en toda la región muestran que el aumento de la delincuencia es la primera o segunda preocupación de los ciudadanos.

"No es una preocupación global, pero para (América Latina) tiene que ser una prioridad", declaró a Financial Times.

Valdés, economista chileno y exministro de Hacienda que asumió el cargo en el FMI en mayo, dijo que la ola de delincuencia también está relacionada con problemas de la sociedad como la "horrible" distribución de los ingresos y una mayor falta de oportunidades, pero añadió: "Tenemos que trabajar en la eficacia del Estado para controlar la delincuencia".

Buen desempeño de los bancos centrales

El funcionario del FMI elogió a las naciones latinoamericanas en un blog esta semana por responder "adecuadamente" a la pandemia del coronavirus, diciendo que los gobiernos gastaron más para hacer frente a Covid-19 - como otros países - pero luego retiraron el gasto adicional con mayor prontitud, ayudando a evitar el endeudamiento excesivo y a controlar la inflación.

También elogió a los bancos centrales regionales por actuar con "excepcional rapidez" para subir las tasas de interés antes y más alto que en otros lugares.

Pero los gobiernos necesitan ahora garantizar un entorno de inversión estable y predecible e impulsar la productividad mediante un mayor gasto en salud y educación para que la región se beneficie de la transición a energías limpias y de la reubicación de la producción más cerca de los grandes mercados de consumo, afirmó Valdés.

"La energía y el cambio climático son temas que darán mucha importancia a la región", dijo Valdés. "Tenemos la vertiente minera y también el hidrógeno verde, y la deslocalización de las cadenas de producción debido a consideraciones geopolíticas y de seguridad. "Tenemos que hacer cosas (para beneficiarnos). Es muy importante pensar en cómo tener normas regulatorias que sean más coherentes y estables", dijo, añadiendo que los inversores necesitan garantías de que las normas no se cambiarían arbitrariamente.

El gran deudor: Argentina

Argentina es el mayor deudor individual del FMI con un programa de rescate de US$ 44 mil millones, sucesor de un fallido plan de rescate de US$ 57 mil millones acordado en 2018. La nación sudamericana, donde la inflación ha alcanzado 114%, ha incumplido en repetidas ocasiones los objetivos económicos de la línea de crédito ampliada del FMI de 30 meses acordada el año pasado.

Los inversores privados han criticado al FMI por no insistir en condiciones más estrictas y reformas estructurales más profundas para Buenos Aires. Pero Valdés defendió la última revisión del Fondo y el desembolso de US$ 7.500 millones el mes pasado, afirmando que las "alternativas eran aún peores". "No resuelve todos los problemas de Argentina, pero es una combinación de devaluación, política monetaria restrictiva y política fiscal restrictiva que debería ayudar a garantizar la estabilidad", dijo el exministro de Hacienda.

"Ha sido una buena decisión del Fondo hacer esta revisión con todas las medidas políticas que conlleva. Estamos en un mundo de terceros bests aquí, por la historia que tenemos en Argentina y porque estamos en medio de elecciones."

Javier Milei, el candidato libertario que quedó como favorito en las elecciones primarias en Argentina el mes pasado, ha propuesto dolarizar la economía y cerrar el banco central para acabar con la inflación si gana las elecciones presidenciales de octubre.

Aunque la dolarización sería una decisión soberana de Argentina, el FMI querría que se cumplieran ciertas condiciones si Buenos Aires optara por ella.

"El aspecto fiscal tiene que estar en orden", dijo Valdés. "Lo segundo es que probablemente lo que se necesita a largo plazo para que esto funcione más o menos bien es que los mercados de trabajo y de productos sean bastante flexibles".

"Antes de una dolarización ordenada, se necesita cierto grado de estabilidad nominal", añadió. "Es algo que tenemos que seguir discutiendo en función del resultado de las elecciones".