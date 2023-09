Indicador de servicios en China cae a su ritmo más débil desde diciembre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una encuesta privada del sector de servicios de China mostró que la actividad se expandió al ritmo más lento de este año en agosto, a medida que las sombrías perspectivas de la economía y las turbulencias en el sector inmobiliario frenaron el gasto de las personas.

El índice de gerentes de compras de servicios de Caixin cayó a 51,8 el mes pasado desde 54,1 en julio, dijeron Caixin y S&P Global en un comunicado el martes. Si bien la lectura todavía estuvo por encima de la línea 50 que separa la expansión de la contracción, fue el ritmo más débil desde diciembre.

La caída se debió principalmente a un aumento más suave en el total de nuevos trabajos, y los nuevos negocios provenientes del extranjero cayeron por primera vez este año, según un comunicado que acompaña a la encuesta. La encuesta también cubre las actividades inmobiliarias, un sector que ha sido uno de los mayores lastre este año.

"La recuperación del sector de servicios de China, o incluso del consumo, está en marcha, pero no es tan fuerte como la gente esperaba", dijo Larry Hu, jefe de economistas chinos de Macquarie Group Ltd. "La gente no es muy optimista sobre sus ingresos futuros debido a la problemas económicos, por lo que tienden a ahorrar más”.

Los datos se produjeron después de que los PMI oficiales de la semana pasada mostraran que la actividad de servicios disminuyó significativamente el mes pasado: la lectura de 50,5 del subíndice fue la más débil desde diciembre. La encuesta de Caixin se centra en empresas más pequeñas en comparación con el PMI oficial, y este último también tiene un tamaño de muestra mayor.

¿Últimas medidas estabilizarán la confianza?

La debilidad del PMI de servicios tanto oficial como privado se debió "potencialmente" a una "combinación de un desvanecimiento del impulso de reapertura, un debilitamiento del mercado inmobiliario y una demanda externa lenta", según economistas de Goldman Sachs Group Inc.

"Estamos cerca del final de la recuperación de la reapertura en el sector de servicios", dijo Michelle Lam, economista de la Gran China de Societe Generale SA. Agregó que no estaba "demasiado preocupada" en esta etapa, dados otros indicadores positivos para la recuperación de los servicios al consumidor, como los viajes nacionales y la venta de entradas de cine.

Una gran pregunta es si las últimas medidas para el sector inmobiliario -un gran lastre para la confianza y la actividad este año- serán suficientes para estabilizar la confianza, dijo Lam.

Si bien la recuperación sigue siendo precaria, encuestas recientes han mostrado cierta mejora para las fábricas. Esto ha desencadenado un cauto optimismo de que las políticas gubernamentales para apoyar al sector manufacturero están arraigando y ayudando a esas empresas a encontrar el fondo de su crisis.

Las perspectivas a largo plazo siguen bajo presión debido a la disminución de la confianza. En un nuevo informe publicado esta semana, Bloomberg Economics concluyó que es posible que China nunca supere consistentemente a Estados Unidos como la economía número uno del mundo.