Estados Unidos ataca Irán tras la muerte de soldados estadounidenses en Jordania

Irán acusa a Washington de atacar una planta nuclear en construcción y toma represalias contra países de la región a medida que se intensifica el conflicto.

Este domingo, Teherán lanzó ataques contra aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico después de que Washington llevara a cabo otra noche de ataques en respuesta a la muerte de dos de sus soldados en Jordania.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Medio Oriente, declaró este sábado que los soldados murieron mientras se defendían de ataques con misiles balísticos y drones iraníes.

Además, afirmó que sus ataques, que comenzaron este sábado por la noche, hora de Estados Unidos, y se prolongaron hasta el domingo por la mañana, tenían como objetivo "castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica" por el ataque que mató a los estadounidenses, al tiempo que degradaban aún más "la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes y depósitos de misiles y drones, entre otros objetivos, según informó el Comando Central tras la finalización de los ataques.

La Organización de Energía Atómica de Irán informó que Estados Unidos disparó varios proyectiles contra la central nuclear de Darkhovin, en construcción en la provincia de Juzestán, a primera hora de este domingo. No ofreció detalles sobre la magnitud de los daños en las instalaciones.

Escalada en el Golfo

Los enfrentamientos se producen en un momento de gran tensión en Medio Oriente, donde el conflicto regional se intensifica tras el colapso del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El precio del petróleo subió un 20% en lo que va de julio, mientras que las reservas mundiales se mantienen en niveles críticamente bajos. El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, advirtió del "potencial de una escalada imprevista".

En los últimos días, Teherán intensificó sus ataques en todo el Golfo, incluyendo un ataque contra Arabia Saudí por primera vez en casi cuatro meses.

El ejército kuwaití anunció este domingo por la mañana que sus sistemas de defensa aérea habían sido activados para interceptar misiles y drones procedentes de Irán.

El estado del Golfo ha sido objeto de intensos ataques en las últimas 48 horas, incluyendo múltiples ataques contra plantas de generación de energía y desalinizadoras de agua, infraestructuras críticas de las que depende para obtener agua potable.

Kuwait Airways también anunció durante el fin de semana que tuvo que reprogramar la mayoría de sus vuelos después de que su espacio aéreo fuera cerrado temporalmente.

En el vecino Bahréin, que junto con Kuwait sufrió el impacto de muchos ataques iraníes recientes, las sirenas sonaron este domingo mientras el Ministerio del Interior instaba a la población a buscar refugio. El ejército informó este domingo que había interceptado y destruido otra oleada de ataques aéreos iraníes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también advirtieron este domingo sobre el posible "desbordamiento hacia territorio israelí" de los misiles iraníes disparados contra la ciudad de Aqaba, en Jordania, aunque no se reportaron impactos dentro de Israel.

Ataques en el Golfo y nuevo bloqueo naval alejan la paz con Irán

El país, que en febrero lanzó la guerra contra Irán junto con Estados Unidos, no participó en la última ronda de ataques. El lanzamiento de misiles contra Aqaba se produjo después de que la embajada estadounidense en Amán advirtiera ese mismo día sobre una "amenaza específica y creíble" contra el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de la ciudad. Según informes, las autoridades jordanas negaron que ambas instalaciones hubieran sido evacuadas, y no hubo informes inmediatos de heridos ni daños.

El presidente estadounidense Donald Trump, que se enfrenta a índices de aprobación históricamente bajos a medida que un número creciente de votantes se muestra descontento con su gestión del conflicto, reimplantó esta semana un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El mandatario levantó el bloqueo el mes pasado después de que las partes en conflicto firmaran un memorando de entendimiento que extendía el alto el fuego de abril por 60 días y que tenía como objetivo reabrir el estrecho de Ormuz.

Es probable que la muerte de más soldados estadounidenses aumente aún más la presión política sobre Trump, mientras que los ataques recíprocos elevan el riesgo de un retorno a una guerra a gran escala y han socavado los esfuerzos diplomáticos para reabrir la vital vía fluvial.

Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria dijeron este domingo que bloquearon dos embarcaciones involucradas en un "incidente" cuando intentaban salir del estrecho con lo que afirmaron fue apoyo estadounidense.

Los medios estatales iraníes informaron este sábado que la república islámica atacó la base aérea Príncipe Sultán en la ciudad saudí de Al-Kharj, que alberga fuerzas de Estados Unidos.

La defensa civil de Arabia Saudita emitió una alerta este sábado por una amenaza sobre Al-Kharj, a 85 km al sureste de la capital, Riad, así como sobre Yanbu, un puerto del Mar Rojo con una refinería y una terminal de exportación de crudo. Sin embargo, no quedó claro si Yanbu era el objetivo.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, el reino desvió la mayor parte de sus exportaciones de petróleo al mar Rojo mediante un oleoducto que conecta el este y el oeste.

Los ministerios de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos condenaron los ataques en el Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos manifestaron su profunda preocupación por la reciente escalada y pidieron el cese inmediato de las hostilidades y el rápido retorno a las negociaciones.

Los guardias advirtieron a los estados de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses que se preparen para una "respuesta correspondiente y activen sus unidades de defensa civil para proteger la vida de los ciudadanos manteniéndolos alejados de posibles objetivos".

En un comunicado escrito, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, criticó lo que calificó de "intimidación, ambiciones hegemónicas y brutalidad" por parte de Estados Unidos. Khamenei afirmó que Irán tendría "lecciones imborrables" para Estados Unidos.