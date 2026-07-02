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OpenAI propone ceder una participación del 5% al gobierno de Trump

La startup de Sam Altman mantiene conversaciones preliminares para un acuerdo de participación pública ante la creciente presión política.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 06:50 hrs.

OpenAI Trump tecnología ChatGPT Multinacionales
<p>Altman y Trump durante un almuerzo de trabajo entre líderes y CEO de tecnológicas en la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, a mediados de junio. (Foto: Reuters)</p>

Altman y Trump durante un almuerzo de trabajo entre líderes y CEO de tecnológicas en la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, a mediados de junio. (Foto: Reuters)

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