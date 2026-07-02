Sony es el primer gigante de las consolas que dejará de fabricar juegos en formato físico

La decisión desata una airada reacción entre parte de la comunidad de jugadores.

Sony será el primer gran fabricante de consolas en dejar de producir juegos físicos, una decisión que marca el fin de una era tanto para la compañía japonesa como para la industria de los videojuegos.

En un anuncio que provocó una airada reacción entre parte de la comunidad gamer, Sony informó este miércoles que "la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos lanzados en consolas PlayStation se descontinuará a partir de enero de 2028".

La empresa señaló que la decisión responde a las tendencias de consumo, ya que la demanda por contenido digital "supera significativamente" a la de los discos físicos.

La medida desató una ola de críticas en internet por parte de algunos fanáticos de PlayStation, quienes todavía prefieren ser propietarios de una copia física de sus juegos o recurrir al mercado de segunda mano para adquirir versiones más económicas.

Diversas publicaciones de Sony en redes sociales —incluidos adelantos de la nueva película de Spider-Man— se llenaron de comentarios criticando la decisión.

Pese al rechazo de una minoría particularmente activa, analistas afirmaron que el anuncio no resulta sorprendente, considerando que las ventas digitales representaron más del 80% de los juegos vendidos por Sony durante los últimos trimestres.

"Si los jugadores y quienes buscan preservar los videojuegos hubieran comprado más copias físicas, Sony no habría registrado los niveles de ventas digitales que justifican esta decisión", señaló Robin Zhu, analista de videojuegos de Bernstein.

"Las ventas digitales de videojuegos generan prácticamente un margen incremental del 100%... En cambio, el costo del empaque físico, el transporte y los márgenes de los minoristas puede superar el 20% del precio de venta", añadió Zhu.

Precedente en la industria

La decisión constituye un precedente entre los fabricantes tradicionales de consolas. Hasta ahora, tanto Nintendo como Microsoft, además de Sony, habían mantenido la posibilidad de que los jugadores compraran y utilizaran juegos en formato físico.

La plataforma Steam, de Valve, ya opera completamente en formato digital, mientras que el mercado de videojuegos para PC abandonó hace años las copias físicas. Los analistas esperan que toda la industria termine siguiendo el mismo camino.

"Pensaba que esto ocurriría con la llegada de la PlayStation 6. Pero Sony decidió cortar con los juegos físicos durante el ciclo de vida de la PlayStation 5", afirmó Serkan Toto, director de la consultora Kantan Games. "Verán que Microsoft hará exactamente lo mismo en la próxima generación".

La decisión de Sony llega después de que Rockstar anunciara que la esperada nueva entrega de Grand Theft Auto se distribuirá exclusivamente en formato digital. El juego, que se espera impulse significativamente las ventas de Sony y PlayStation, tiene previsto su lanzamiento en noviembre.

La medida también se produce poco después de que Sony decidiera ceder el control de su negocio de televisores y equipos de audio para el hogar, incluida la marca Bravia, a TCL Electronics mediante una empresa conjunta en la que el fabricante chino tendrá una participación del 51%.

Las acciones de Sony han caído más de un 16% en lo que va del año, pese a que el índice bursátil japonés Nikkei 225 ha subido más de un 30% hasta alcanzar máximos históricos.

Los fabricantes de consolas, entre ellos Sony y Nintendo, también enfrentan el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos y el aumento del costo de los chips de memoria, factores que están reduciendo sus márgenes de ganancia y han provocado alzas en el precio de la PlayStation.

El mes pasado, además, Sony informó a sus usuarios que a partir de septiembre ya no podrán acceder al contenido adquirido de StudioCanal, el cual será eliminado de sus bibliotecas de video debido a "acuerdos de licencia de contenido". La decisión volvió a poner sobre la mesa las dudas sobre qué significa realmente ser propietario de un producto digital.