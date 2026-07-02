Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Sony es el primer gigante de las consolas que dejará de fabricar juegos en formato físico

La decisión desata una airada reacción entre parte de la comunidad de jugadores.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 08:08 hrs.

Sony tecnología Entretenimiento
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Grupo que trajo marca Ritz-Carlton a Chile busca frenar el Túnel Lo Ruiz con demanda contra el MOP
2
Empresas

Codelco admite que dejó de ser el mayor productor mundial de cobre y sus costos son 57% más altos que competidoras
3
Mercados

Fondo de capital privado pone en venta Audiomusica, la mayor cadena de productos de la industria
4
DF SUD

Ozempic llega a Mercado Libre en México y el mercado advierte impacto en los ingresos de las farmacias en la región
5
Economía y Política

La economía chilena cae por quinto mes, se acerca a una recesión técnica y reabre el debate sobre baja de tasas
6
Mercados

Banco suizo UBS asegura que casi 2.600 chilenos lograron US$ 1 millón en patrimonio el año pasado
7
Empresas

Codelco acusa a Contraloría de aplicar exigencia inédita: “Nunca en los más de 50 años de existencia de la corporación, ésta ha dictado actos administrativos”
8
Mercados

AGF de Itaú mueve la grúa y ficha a exBanchile como nuevo gerente general
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete