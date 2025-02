Trump ahora llama "dictador" a Zelenski y profundiza el quiebre con el líder de Ucrania en medio de diálogo con Rusia

Donald Trump llamó "dictador" al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, le advirtió que que “será mejor que actúe rápido o no le quedará ningún país”, en una grieta cada vez más profunda entre los dos líderes.

En una publicación en su plataforma Truth Social este miércoles, el presidente estadounidense atacó a su homólogo ucraniano, horas después de que Zelenski acusara a Trump de vivir en una “burbuja de desinformación” y cuestionara su factura de US$ 500 mil millones para ayuda a Kiev.

El amargo intercambio se produce después de que Trump cambiara décadas de política estadounidense al convocar conversaciones bilaterales con Moscú sobre la guerra de Ucrania sin invitar a Kiev y culpar a Zelenski por la invasión rusa de 2022.

En su amenaza más abierta hasta el momento de poner fin a la guerra en términos favorables a Moscú, Trump escribió: “Un dictador sin elecciones, Zelenski debería actuar rápido o no le quedará ningún país”. Agregó que Zelenski, a quien describió como "un comediante modestamente exitoso", había "convencido a los Estados Unidos de América de gastar US$ 350 mil millones para entrar en una guerra que no se podía ganar".

“Esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros. Tenemos un océano grande y hermoso que nos separa… (Zelenski) se niega a tener elecciones, está muy bajo en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era manipular a Biden ‘como un violín’”, escribió Trump.

Nuevo cruce entre bandos



En declaraciones realizadas este miércoles en Kiev, Zelenski , que esta semana estuvo apartado de las conversaciones de alto perfil entre Estados Unidos y Rusia en Riad por el conflicto, criticó a Trump por promover “mucha desinformación procedente de Rusia”. “Desafortunadamente, el presidente Trump, con el debido respeto por él como líder de una nación a la que respetamos mucho… está viviendo en esta burbuja de desinformación”, dijo.

La respuesta de Zelensky fue motivada por los comentarios que hizo Trump el martes desde su resort Mar-a-Lago en Florida, en los que el presidente estadounidense afirmó falsamente que Kiev había iniciado el conflicto, el más grande en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. “Nunca debieron haberlo iniciado”, dijo Trump. “Podrían haber llegado a un acuerdo”.

La creciente disputa se produce en medio de un dramático cambio de rumbo en décadas de política estadounidense hacia Rusia. El martes, Washington y Moscú acordaron “sentar las bases para una futura cooperación” para poner fin a la guerra.



Este miércoles, Zelenski rechazó la sugerencia de Trump de que se celebren elecciones en Ucrania, después de que el presidente estadounidense afirmara que su homólogo ucraniano tenía un índice de aprobación de solo el 4%. Citando una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, que en febrero encontró que el 57% de los ucranianos confiaban en su presidente, Zelenskyy dijo: “Así que si alguien quiere reemplazarme ahora mismo, eso no funcionará”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha buscado durante mucho tiempo un cambio de régimen en Kiev. Zelensky también cuestionó la afirmación de Trump de que Ucrania debía a Estados Unidos US$ 500 mil millones en minerales raros y otros recursos por asistencia militar pasados.

Kiev ha gastado US$ 320 mil millones en sus esfuerzos bélicos contra Rusia, de los cuales US$ 200 mil millones provienen de asistencia militar internacional, dijo Zelenski. “Estados Unidos ha aportado hasta ahora aproximadamente US$ 60 mil millones de dólares, a los que se suman US$ 31.500 millones en asistencia financiera”, afirmó. “Eso supone US$ 67 mil millones en armamento y US$ 31.500 millones en apoyo presupuestario directo”.

Los datos del Departamento de Estado de EEUU respaldan ampliamente la cifra de Zelenski sobre el apoyo militar estadounidense a Ucrania. En sus primeros comentarios desde su conversación con Trump, Putin dijo el miércoles que “aprecia mucho” las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita, señaló que “constituyeron el primer paso para reanudar nuestro trabajo en todo tipo de temas de interés mutuo”.

“Los negociadores estadounidenses fueron totalmente diferentes: estaban abiertos a un proceso de negociación sin prejuicios ni juicios sobre lo que se hizo en el pasado”, afirmó Putin. “Tienen la intención de trabajar juntos”.

Putin dijo que Rusia no “especularía” sobre las relaciones entre Estados Unidos y Europa, pero afirmó que los líderes de la UE habían “insultado” a Trump durante su campaña electoral y dijeron que “ellos mismos son culpables de lo que está sucediendo”. Putin dijo que se reuniría con Trump “con mucho gusto”, pero que cualquier cumbre requiere una preparación sustancial.