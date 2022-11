General Motors no solo frenó su publicidad en Twitter tras la compra de Musk: la CEO guarda silencio en esa red

General Motors Co. no solo detuvo la publicidad en Twitter después de que Elon Musk compró la red social. La directora ejecutiva del fabricante de automóviles de Detroit y las marcas de vehículos no han tuiteado desde entonces.

Mary Barra publicó por última vez el 27 de octubre, el mismo día que Musk cerró su compra de US$44.000 millones. Ese día, la líder de GM retuiteó un mensaje de la startup de vehículos autónomos Cruise LLC y desde entonces, las cuentas de marcas de vehículos de consumo de Barra y GM, incluidas Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC, han estado notoriamente tranquilas.

Su ausencia en Twitter sugiere que la retirada de GM de la plataforma habría sido más drástica que la anunciada cuando se unió a otras marcas que pausaron la publicidad el mes pasado. En ese momento, el fabricante de automóviles dijo que detendría temporalmente los anuncios pagados al tiempo que intentaba comprender mejor la dirección del sitio bajo su nuevo propietario.

La situación para los fabricantes de automóviles en Twitter podría ahora ser más complicada porque Musk dirige también Tesla inc., el fabricante líder de vehículos eléctricos. GM ha dicho que tiene como objetivo hacer que toda su línea sea eléctrica para 2035 y otras compañías también están compitiendo para desarrollar vehículos que funcionen con baterías. La retirada de Twitter estaría dando tiempo a las empresas para evaluar los estándares de contenido y el uso de publicidad y datos de clientes bajo la nueva era de Musk.

“Con un competidor que posee la plataforma, es importante para nosotros garantizar que nuestras estrategias publicitarias y los datos se puedan administrar de manera segura”, dijo GM esta semana por correo electrónico. Llamó a Twitter “uno de los muchos canales disponibles” para compartir información y dijo que “eligiría los canales y plataformas que pueden ser más efectivos en cualquier momento”.

La compañía no abordó la ausencia de Barra en Twitter. La CEO se ha mantenido activa en otras redes sociales como LinkedIn, donde el 10 de noviembre presentó una retrospectiva del año y habló sobre el futuro totalmente eléctrico de GM.

Tanto Barra, como R.J. Scaringe, director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc. riz inc., tuitearon por última vez el 27 de octubre y han permanecido en silencio desde entonces. Rivian no quiso hacer comentarios al respecto.