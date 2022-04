McDonald’s reporta impacto de US$ 127 millones por invasión a Ucrania

McDonald’s informó este jueves que asumió un cargo de US$ 127 millones por su salida de Rusia, tras la invasión de este país a Ucrania.

La mayor cadena de comida rápida del mundo tiene 62 mil empleados en Rusia y anunció el 8 de marzo que, junto con el éxodo de las principales marcas occidentales, detendría sus operaciones allí y en Ucrania. A los trabajadores de esos mercados se les sigue pagando, lo que le cuesta a la empresa US$ 50 millones al mes.

Eso, además de los US$ 500 millones reservados para una posible liquidación de impuestos, lastró los ingresos netos informados en el primer trimestre de este año, que terminaron cayendo un 28% respecto del año anterior a US$ 1.100 millones. Excluyendo esos gastos, los ingresos ajustados de US $1.700 millones superaron las previsiones de Wall Street.

Los ingresos en los tres meses hasta el 31 de marzo aumentaron un 7% a US$ 5.670 millones, por sobre lo esperado por el mercado. En tanto, las ventas globales en tiendas comparables, una de las principales métricas de la firma, subieron 11,8 % interanual, ayudadas por la relajación de las restricciones en algunos países, y superaron las previsiones de un aumento del 8,2 %.