Tres autores demandan a Nvidia por uso no autorizado de obras protegidas por parte de la IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La compañía estadounidense Nvidia, cuyos chips potencian la inteligencia artificial, fue demandada por tres autores que afirman que la empresa utilizó sin permiso sus libros protegidos por derechos de autor para entrenar su plataforma de IA, NeMo.

Brian Keene, Abdi Nazemian y Stewart O'Nan dijeron que sus obras formaban parte de un conjunto de datos de unos 196.640 libros que ayudaron a entrenar a NeMo para simular el lenguaje escrito ordinario, antes de ser retirados en octubre "debido a la infracción de derechos de autor denunciada".

En una demanda colectiva presentada el viernes por la noche ante un tribunal federal de San Francisco, los autores afirman que el retiro refleja el hecho de que Nvidia "admitió" que entrenó a NeMo con el conjunto de datos y, por tanto, infringió sus derechos de autor.

Los escritores piden una indemnización no especificada por daños y perjuicios para las personas en Estados Unidos, cuyas obras protegidas por derechos de autor ayudaron a entrenar los llamados grandes modelos lingüísticos de NeMo en los últimos tres años.

Entre las obras cubiertas por la demanda están la novela de 2008 de Keene Ghost Walk, la novela de 2019 de Nazemian Like a Love Story y la novela de 2007 de O'Nan Last Night at the Lobster.

Nvidia declinó hacer comentarios el domingo. Los abogados de los autores no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios adicionales.

¿Burbuja en precios de Nvidia? El tema que divide a los activos inversionistas ESG entre preocupados y entusiastas

Ola de demandas

La demanda arrastra a Nvidia a un creciente número de litigios por parte de escritores, así como del New York Times, sobre la IA generativa, que crea nuevos contenidos basados en entradas como texto, imágenes y sonidos.

Nvidia promociona NeMo como una forma rápida y asequible de adoptar la IA generativa.

Otras empresas demandadas por esta tecnología han sido OpenAI, creadora de la plataforma de IA ChatGPT, y su socio Microsoft.

El auge de la IA ha convertido a Nvidia en una de las empresas favoritas de los inversores.

El precio de las acciones del fabricante de chips con sede en Santa Clara, California, ha subido casi un 600% desde finales de 2022, lo que da a Nvidia un valor de mercado de casi US$ 2.200 millones.