Cae uno de los hombres fuertes de Milei: Adorni renuncia por denuncias de enriquecimiento ilícito

El ahora exjefe de Gabinete anunció su salida mediante una carta publicada en la red social X, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En su mensaje, defendió su gestión, denunció una campaña de ataques personales y agradeció el respaldo del presidente Javier Milei.

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, presentó este sábado su renuncia al cargo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, convirtiéndose en la primera salida de un funcionario de primera línea del gobierno del presidente Javier Milei vinculada a una causa de esta naturaleza.

La decisión fue comunicada por el propio Adorni a través de una carta publicada en su cuenta oficial de la red social X, en la que informó que dejaba sus funciones y explicó las razones de su salida. El ahora exfuncionario sostuvo que las denuncias y la exposición pública terminaron afectando a su entorno familiar, aunque negó haber cometido irregularidades durante su gestión.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

La renuncia se produce luego de que, en marzo, surgieran cuestionamientos por el viaje de su esposa a Estados Unidos a bordo del avión presidencial, en el contexto de una actividad oficial. Posteriormente, la difusión de imágenes de Adorni abordando un avión privado para vacacionar incrementó la presión política y mediática, antecedentes que derivaron en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En la carta, Adorni afirmó que durante su permanencia en el Gobierno enfrentó diversas acusaciones relacionadas con supuestos gastos personales, contrataciones irregulares, nepotismo y otros hechos que calificó como falsos. "Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos", escribió al inicio del documento, al dirigirse al presidente Javier Milei, agradeciéndole haber aceptado su renuncia.

Más adelante, señaló que los cuestionamientos también alcanzaron a su familia. "Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos", indicó Adorni. Respecto de las acusaciones en su contra, sostuvo que "me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", reiterando que las denuncias carecen de fundamento.

En el cierre de la carta, Adorni agradeció la confianza del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y expresó que continuará respaldando el proyecto político desde fuera del Gobierno. "Ha sido un verdadero honor servirlo a usted y con ello a la Patria", concluyó.

Según una fuente de la Presidencia consultada por Reuters, el ministro del Interior, Diego Santilli, asumiría la Jefatura de Gabinete. Aunque el Gobierno aún no oficializa el nombramiento, diversos medios argentinos también informaron que el relevo ya estaría definido.