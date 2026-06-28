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Cae uno de los hombres fuertes de Milei: Adorni renuncia por denuncias de enriquecimiento ilícito

El ahora exjefe de Gabinete anunció su salida mediante una carta publicada en la red social X, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En su mensaje, defendió su gestión, denunció una campaña de ataques personales y agradeció el respaldo del presidente Javier Milei.

Por: Analy Velasco

Publicado: Domingo 28 de junio de 2026 a las 07:35 hrs.

Javier Milei Argentina renuncia gabinete
<p>Foto X: @madorni</p>

Foto X: @madorni

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De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".

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