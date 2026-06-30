Corte Suprema de EEUU falla en contra de decreto de Trump que limita la ciudadanía por derecho de nacimiento

Este martes, el tribunal ha emitido fallos en favor de leyes estatales que prohíben a atletas transgénero en equipos femeninos y en contra de los límites de gasto en campañas electorales.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado en contra de la orden de Donald Trump que limitaba la ciudadanía por derecho de nacimiento, infligiéndole una dura derrota.

En un fallo de 6 a 3, los magistrados ratificaron la decisión de un tribunal inferior que bloqueó la orden ejecutivadel mandatario que instruía a las agencias estadounidenses a no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en el país si ninguno de los padres es ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Trump, quien ha puesto a prueba repetidamente los límites del poder presidencial en política nacional y exterior, emitió la orden el año pasado en su primer día de regreso al cargo como parte de un conjunto de políticas para reprimir la inmigración legal e ilegal.

Esta decisión supone la segunda vez este año que el tribunal invalida una importante iniciativa de Trump, tras su decisión de febrero de anular sus aranceles globales de gran alcance.

En un escrito para el tribunal, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, hizo referencia a un importante fallo de la Corte Suprema de 1898 en un caso llamado Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que reconoció que la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos otorga la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, incluso a los hijos de ciudadanos extranjeros.

"No es de extrañar, pues, que en los 128 años transcurridos desde entonces, hayamos entendido repetidamente que el gobierno de Wong Kim Ark garantizaba la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos y sujetos a su poder", escribió Roberts.

"No vemos ninguna razón para apartarnos de esa opinión hoy", agregó.

Otras resoluciones de la jornada

Anteriormente este martes, la Corte Suprema falló a favor de las leyes que prohíben a los estudiantes atletas transgénero formar parte de equipos deportivos femeninos en Virginia Occidental e Idaho.

Esta decisión allana el camino para que otros estados impongan restricciones a los estudiantes atletas transgénero.

Los magistrados revocaron las decisiones de tribunales inferiores que daban la razón a los estudiantes transgénero que impugnaban las prohibiciones en los dos estados por considerarlas una violación de la Constitución de los Estados Unidos y de una ley federal contra la discriminación.

Las leyes de Idaho y Virginia Occidental designan los equipos deportivos en las escuelas públicas, incluidas las universidades, según el "sexo biológico" y prohíben que los "estudiantes del sexo masculino" formen parte de los equipos femeninos.

En tanto, en una segunda definición, el tribunal anuló los límites al gasto en campañas electorales, rechazando en esta ocasión las restricciones federales al gasto coordinado entre los partidos políticos y sus candidatos por motivos de libertad de expresión.

Con seis votos a favor y tres en contra, le dan la razón al vicepresidente JD Vance y a otros candidatos republicanos respecto a que un límite a la cantidad de dinero que los partidos pueden gastar en campañas con la participación de los candidatos viola las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos contra la restricción gubernamental de la libertad de expresión.

El fallo se produce en un momento en que los principales comités republicanos se encaminan a las elecciones de mitad de mandato de noviembre con una importante ventaja económica sobre sus homólogos demócratas.