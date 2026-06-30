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Corte Suprema de EEUU falla en contra de decreto de Trump que limita la ciudadanía por derecho de nacimiento

Este martes, el tribunal ha emitido fallos en favor de leyes estatales que prohíben a atletas transgénero en equipos femeninos y en contra de los límites de gasto en campañas electorales.

Por: Reuters

Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 11:09 hrs.

Estados Unidos Trump Corte Suprema migracion inmigración
<p>Corte Suprema de EEUU falla en contra de decreto de Trump que limita la ciudadanía por derecho de nacimiento</p>

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