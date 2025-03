Conoce las principales actualizaciones de la 7° edición del Código de Ética Publicitaria

Desde enero del 2025 comenzó a regir la 7° edición del Código de Ética Publicitaria, un instrumento desarrollado por el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar) que establece un conjunto de normas para los actores de esta industria.



Este documento busca ir más allá de las disposiciones legales, entregando estándares que promueven el respeto hacia las personas y honran la actividad publicitaria, con principios fundamentales para resguardar los derechos de los consumidores.



Esta actualización reorganiza, revisa y moderniza los artículos presentados en la edición publicada en 2018. Además, incorpora y desarrolla, con mayor profundidad, temas que no fueron tratados o que sólo se mencionaron de manera general anteriormente.



El pasado jueves 6 de marzo se realizó un evento -organizado por Conar en conjunto con la Asociación Nacional de Avisadores de Chile (ANDA)- en donde se revisaron las principales novedades que trae esta versión.



Al respecto, el presidente de Conar, Hernán Triviño, señaló lo siguiente: “La mirada del código que hacemos, al menos cada cinco años, tiene que ver con analizar aquellas cosas que le preocupan a la industria. No cambiamos el código por cambiarlo. Lo cambiamos porque surgen conversaciones industriales, temáticas internacionales, procesos regulatorios que finalmente derivan en que teníamos que darle una mirada a lo que estamos haciendo, sin olvidar elementos centrales”.



Principales cambios



En la instancia, el profesional afirmó que la edición anterior de este documento “maduró bien” en el tiempo: “De la edición del 2018 hasta ahora la mayoría de las cosas que abordó el código, y de las cuales fue pionero, son muchas de las cosas que podemos plantear como necesidad de mejorar, de evaluar una redacción más precisa, pero no necesariamente cambiarla. Por lo tanto, gran parte del código subsiste en su misma redacción”.



En cuanto a las novedades que trae esta nueva versión está que se añadió un artículo en donde se establecen principios generales sobre el uso de la IA generativa en las comunicaciones publicitarias.



Por otra parte, en cuanto a la privacidad y utilización de datos personales, se incluyen recomendaciones éticas para su recopilación y uso. Además, en otro artículo, se abordan las precauciones que debe tener el comercio digital cuando se trata de comunicaciones que pueden tener como destinatarios a niños y niñas.



Asimismo, se profundiza en las responsabilidades de los influencers, incluyendo un nuevo párrafo que se refiere específicamente a cuando ellos son menores de edad (kidfluencers). También se suma un nuevo artículo dedicado a la publicidad de juegos, apuestas y concursos.



El medio ambiente, la representación de las personas mayores y los artículos sobre bebidas alcohólicas, fueron otros de los temas a los que se les puso especial atención en esta edición.



Cabe destacar que la 7° edición del Código de Ética Publicitaria obtuvo el certificado Anti-Bias por no presentar sesgos, el cual fue otorgado por Theodora AI, una startup chilena especializada en la detección, medición y mitigación de sesgos.



Para ver completa la nueva edición de este documento ingresa aquí.