IAB Mixx 2024: Conoce los resultados de la tercera edición del evento

El pasado 29 de octubre, diversas empresas de la industria creativa fueron premiadas en la tercera edición de los IAB MIXX Chile, un encuentro que tuvo lugar en el hotel Doubletree Vitacura by Hilton y que contó con la participación de destacadas figuras del rubro publicitario.



El certamen es una iniciativa de IAB CHILE que reconoce y celebra las mejores iniciativas de comunicación de marketing que se desarrollan en el ecosistema publicitario digital a través de 15 categorías, en las que se les distingue con oro, plata y bronce.



En esta edición, el jurado contó con más de 50 integrantes de diferentes áreas involucradas en la industria de la publicidad, siendo la presidenta de este comité Josefina Casellas, una destacada profesional que cuenta con más de 20 años de experiencia y que actualmente ejerce como VP executive creative director y general manager SS LATAM en la agencia R/GA en Buenos Aires.



Casos destacados



En esta edición de los IAB Mixx destacó la campaña “1412: Esto es sin juzgar” del Gobierno de Chile, la cual fue galardonada con oro en las categorías Best in show -que es considerada como la más relevante del evento- y Audio digital.



Esta iniciativa fue impulsada por el SENDA y tuvo como propósito combatir los prejuicios asociados al consumo problemático de drogas y alcohol, a través de una audioserie de ficción de cuatro capítulos, en la que se abarcan historias con personajes de diversas clases sociales, géneros, edades y tipos de consumo.



Otra campaña del Gobierno de Chile que destacó en el certamen fue “Humos letales”, la primera serie de anime nacional hecha para concientizar sobre los efectos dañinos del tabaco. La campaña digital, que alcanzó a un 95% de los jóvenes en redes sociales, fue premiada con bronce en la categoría Digital experience, oro en Responsabilidad social, bien público, diversidad e inclusión; y plata en Social content.



Por otra parte, “Repara para viajar” de la aerolínea Latam, presentado por Graphene by Initiative, también fue uno de los casos más premiado de la noche, siendo galardonado con oro en las categorías Digital commerce y Direct, y con bronce en Efectividad digital.

Esta campaña se realizó durante el Cyber Monday 2023 y promovía la reparación de artículos en lugar de la compra de nuevos, generando ahorros para destinar a viajes. Los resultados de este caso superaron las expectativas, con un aumento del 18% sobre la meta de ingresos y un 45% sobre las ventas de 2022.



Revisa el listado completo de ganadores aquí.