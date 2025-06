Banco de Chile reclama sentencia de interlocking: “Es manifiestamente errónea e inexcusablemente injusta”

A inicios de junio, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dictó su segunda sentencia por infracciones a la norma de interlocking en su historia. Esta vez, en contra de Banco de Chile y Consorcio Financiero por la participación simultánea de Hernán Büchi en el directorio de ambas empresas e impuso multas que ascienden a $ 3.300 millones y $ 1.650 millones, respectivamente.

En su decisión, el TDLC sostuvo que Büchi fue director y/o ejecutivo relevante de Banco de Chile, Consorcio y Falabella, empresas que compiten entre sí en la oferta de productos y servicios bancarios y de seguros (en el caso de Banco de Chile, Consorcio y Falabella) y en la oferta de servicio de intermediación de valores (Banco de Chile y Consorcio).

Recientemente, Banco de Chile y Consorcio Financiero presentaron sus reclamaciones contra la decisión del organismo, arremetiendo con fuerza contra la decisión y su criterio para el caso.

“Estamos frente a una sentencia sin precedentes, manifiestamente errónea e inexcusablemente injusta”, disparó la defensa del banco del Grupo Luksic y Citi, comandada por Tomás Menchaca.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Equivocación profunda

Para Banco de Chile, “en este caso se equivocaron tan profundamente que terminaron sancionando a un banco por ‘participar como director o ejecutivo relevante en dos o más empresas que compiten entre sí’”.

El fallo sancionó que “un tercero, Hernán Büchi, quien ya no es parte en esta causa, habría sido director de dos o más bancos, cuando consta que solo fue respecto de uno; de dos o más corredoras de bolsa, cuando consta que no fue de ninguna; y de dos o más corredoras de seguros, cuando también consta que no ejerció tal cargo en ninguna de ellas”, añadió el texto ingresado por Menchaca.

En esta línea, “el tipo infraccional exige la participación como director o ejecutivo relevante en dos o más empresas competidoras entre sí, y Banco de Chile no solo no participa en los mercados relevantes de corredoras de bolsa o seguros sino que, por expresa disposición legal, no puede hacerlo”, afirmó la reclamación de la entidad.

“Finalmente, incluso si todo lo anterior pudiera ser superado -aún por las vías más creativas del razonamiento jurídico-, permanece el obstáculo insalvable de la prescripción, pues el supuesto ilícito, de haber existido, ocurrió más de tres años antes del requerimiento”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Consorcio: “Caso jurídicamente insostenible"

Por su parte, la defensa de Consorcio Financiero, encabezada por el socio de Claro y Cía., Cristóbal Eyzaguirre, alegó que “este caso es jurídicamente insostenible”.

“La sentencia llega al sinsentido de sostener que Consorcio Financiero, Banco de Chile y Falabella no serían, cada una de ellas, una sola empresa”, sino que “se desdoblarían para ser, simultáneamente, dos o más empresas, que además serían distintas de ellas mismas individualmente consideradas”, apuntó.

Lo anterior, ya que el fallo habría considerado tanto a Consorcio Financiero y sus filial bancaria, corredora de bolsa y aseguradora como una misma entidad. Caso similar con Banco de Chile y su intermediaria, y Falabella y su compañía de seguros.

Además, “la sentencia infringió la ley”, afirmó, porque “infringió los principios de tipicidad y de legalidad de la pena al realizar una interpretación ilegal y extensiva de la voz ‘empresa’”, la que “determinó ilegítimamente que Hernán Büchi participó simultáneamente en siete empresas competidoras entre sí, sin la concurrencia de los elementos típicos exigidos por la norma”.

Añadió que “la sentencia se atribuyó la potestad de crear un ilícito de omisión y peligro abstracto, conforme al cual condenó a Consorcio Financiero por una infracción imposible de cumplir, que analizó per se y que derechamente no existe en el DL 211, infringiendo con ello las garantías constitucionales más elementales” de la compañía.