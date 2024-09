“Cómo paramos a Topel” y la “avalancha”: la preocupación por STF que los Jalaff comunicaron a Hermosilla

Los hermanos Jalaff fueron directamente aludidos en el caso por la Fiscalía. Y por lo mismo, este martes se conoció que Antonio Jalaff fue citado a declarar ante el Ministerio Público, luego de que su defensa pidiera entregar su testimonio, diligencia que quedó para el 12 de septiembre.

“Hoy lo que más me preocupa es ¿qué pasa si STF nunca vuelve a operar? Cuál es nuestra alternativa? Cuáles son nuetras (sic) contingencias civiles y penales?”, se preguntaba Antonio Jalaff en un chat de abril de 2023.

Una avalancha

En uno de los documentos se observa que Antonio Jalaff creó el 28 de abril de 2023, el grupo de WhatsApp “Negociación Final AWJS” (la sigla coincide con sus propias iniciales).

“Buenos días, espero que todos estén bien. He hablado con todos por separado. Creí bueno que todos tengamos un canal de comunicación. Hoy lo que más me preocupa es ¿qué pasa si STF nunca vuelve a operar? Cuál es nuestra alternativa? ¿Cuáles son nuetras (sic) contingencias civiles y penales? Creo que antes de cualquier conversación o acuerdo con Alvarito debemos estar súper claros y seguros que no nos venga una avalancha”, señaló.

Del entorno de Antonio Jalaff señalaron que estos chats son partes de los hechos que serán respondidos ante fiscalía.

En los documentos, hay uno de 2.673 páginas en que se reproducen conversaciones personales solo entre Álvaro Jalaff y Luis Hermosilla, que datan de 2017.

En una conversación el 6 de abril de 2023, se manifiesta la preocupación de Jalaff por la suerte de la corredora de bolsa que, en marzo de ese año, había sido suspendida por la CMF. A las 17:57 Jalaff le pregunta a Hermosilla. “Cagó STF? A lo que Hermosilla le contesta: “Por ahora sí”. Jalaff le insiste: “Dani me dice que estaba listo. Estamos mal así. No se entiende nada la resolución. No dejan claro qué chucha (sic) hacer para reabrir”.

Unos párrafos más adelante Jalaff prosigue: “Debemos pensar en demandas personales”. “Cierto”, le contesta Hermosilla. Jalaff prosigue: “Tenemos que poner un equipo a trabajar. Lunes am deberíamos ir con todo. O tal vez consultar a alguien que trate mucho con la CMF. Pero es ya”. Hermosilla vuelve a contestar: “Estoy de acuerdo con las dos cosas”.

Jalaff está en MachuPichu, mientras Hermosilla en un barco. Párrafos más adelante Hermosilla le dice “estoy entrando a conferencia con los Sauer”.

Al día siguiente, Álvaro Jalaff le pide un “update” de la situación, mientras le cuenta que anda en Urubamba, Perú, a lo que Hermosilla le dice que al día siguiente se bajará del bote y volverá a Miami.

Después, el 18 de abril del año pasado, ya en Chile, tras saludarse, Álvaro Jalaff le dice que tiene que pasar por la oficina de Hermosilla, que va en la tarde. El abogado le responde: “Quiero hablar contigo de los Sauer”, a lo que Jalaff le contesta: “Me descompusieron ellos”. El abogado le replica: “La situación es muy jodida y no quiero ser portador de más malas noticias. ¿A qué hora nos podemos juntar?”.

Sauer “descontrolado”

El 7 de junio, Hermosilla le envía un mensaje en que le indica: “Alvarito, nos vemos mañana a las 12 en mi oficina”. Al día siguiente, 8 de junio, a las 23:40 de la noche, Jalaff le escribe: “(sic) Me dejaste preocupado”. Hermosilla le contesta el 9 de junio, a las 7:44: “Estamos trabajando en todos los frentes”. Jalaff le insiste: “Me quedo tranquilo?”. “Sí. Estoy encima. Hoy despejaré temas”, le responde.

El viernes 4 de agosto de 2023, día en que DFMAS revela la querella de Rodrigo Topelberg contra los hermanos Sauer, Álvaro Jalaff contacta a las 14:13 horas a Hermosilla. “Hola”, escribió, para luego realizar dos llamadas en menos de cuarenta minutos, las que el abogado no contestó. Y al rato le escribió: “Como paramos a Topel (sic)”, le dijo Jalaff.

Días después, la preocupación se mantenía. “Parece que la cosa se viene (color de) hormiga”, escribió Álvaro Jalaff el 6 de agosto.

El 10 de agosto, Álvaro Jalaff sigue preocupado. “Estoy full dando explicaciones”, le escribe a las 19:44. “Me imagino”, contesta Hermosilla.

El 22 de agosto DF publicó una entrevista con Daniel Sauer, en la que decía textual: “Todos sabemos que existe la factura ideológicamente falsa”. En el chat, Álvaro Jalaff escribe a las 7:28: “Sauer la cagó (sic) en la nota, está descontrolado. Me cagó”. Hermosilla le replica que no la tiene, y Jalaff le envía la nota y le dice “no se quién (sic) le recomienda hablar”. Hermosilla le contesta: “Ayer había hablado con Flores. Es un estúpido. No entiendo lo que hace. Lo que hizo le va a estallar en la cara. Reconoce cosas que no debería, ataca a la industria, mete a la CMF. Está loco y no sé con quién habla todo el día. Mi recomendación había sido que hablara su abogado de quiebras, Álvaro Parra”.