Andrés Trivelli y el peso de los controladores de empresas: “No es algo intrínsecamente malo, es el plus más grande de una compañía”
El ejecutivo de LarrainVial defendió el modelo de controladores en Chile.
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Este jueves se realizó el seminario “Ser director hoy: cómo decidir en un entorno más exigente”, realizado en Deloitte y organizado por el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, instancia que reunió a reguladores, ejecutivos y directores de empresas.
En la apertura, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, dio cuenta de la agenda del organismo, en especial, las modificaciones normativas orientadas a fortalecer las prácticas de gobernanza.En ese contexto, destacó la necesidad de que los directorios incorporen una visión de largo plazo, basada en la comprensión de que la resiliencia y la viabilidad de las empresas dependen de que sus órganos de gobierno corporativo entiendan plenamente el impacto que sus decisiones generan en el entorno.
Tras su exposición, se desarrolló un panel integrado por directores de empresas, entre ellos, Enrique Ostalé, Josefina Montenegro, Guillermo Tagle y Andrés Trivelli, quienes abordaron la evolución del rol de los directorios.
“Hay un marco normativo construido sobre la premisa de que debe protegerse al inversionista pequeño, pero ese inversionista, en la práctica, hoy no existe”, sostuvo Trivelli.
Exigencias vs valor
Aunque desde perspectivas distintas, los expositores coincidieron en que el principal desafío de los directorios es compatibilizar las crecientes exigencias de cumplimiento con su función estratégica de generar valor, impulsar el crecimiento de las compañías y prepararlas para enfrentar un entorno cada vez más complejo. Así, el gerente general de LarrainVial, Andrés Trivelli, defendió la calidad del gobierno corporativo chileno y valoró el rol que cumplen los reguladores en el funcionamiento del mercado.
Al mismo tiempo, planteó que existen espacios para revisar algunos aspectos del mercado chileno. A su juicio, “hay un marco normativo construido sobre la teoría de que debe ser protegido el inversionista muy pequeño (...) que en la práctica hoy no existe”, sostuvo.
En la instancia, el ejecutivo fue consultado sobre la concentración de poder en los controladores de empresas y el margen de acción de los directores independientes. Frente a ello, rechazó que la existencia de que un controlador fuerte constituya una debilidad del modelo chileno.
“No es algo intrínsecamente malo, muchas veces es probablemente el plus más grande que puede tener una compañía”.De hecho, sostuvo que en múltiples decisiones de inversión por parte de extranjeros, las características de las familias propietarias han sido factores clave para su éxito: “Sistemáticamente consideran valioso tener un buen controlador”, señaló.
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