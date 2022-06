Futuros de Wall Street y acciones de Europa suben en espera de la reunión OPEP+

Los futuros de la Bolsa de Nueva York y las bolsas europeas operan con cifras positivas en la jornada del jueves, estimulados por un descenso en los precios del petróleo y la expectativa de que Arabia Saudita suba su producción en caso de una caída del crudo de Rusia por las sanciones tras la invasión a Ucrania, aunque sin quitar la preocupación sobre las presiones inflacionarias.

Los futuros del Dow Jones subían un 0,47%, mientras que los del S&P 500 y los del Nasdaq 100 lo hacían en 0,57% y 0,671%, respectivamente. Todos revirtieron una caída inicial en la sesión y avanzan a paso firme.

Por otro lado, en Europa las acciones abrieron al alza y se mantenían en azul en sus operaciones del mediodía. El regional Euro Stoxx 50 crece un 0,81%, mientras que el CAC 40 de París lidera las subidas con un 1,11%, seguido por el DAX de Frankfurt (0,81%) y el IBEX 35 de Madrid (0,27%). La Bolsa de Londres se encuentra cerrada por el feriado del Jubileo de la Reina Isabel II.

¿Un año más de precios altos? Petróleo se resiste a bajar de los US$ 100 por barril

Hoy tendrá lugar la reunión mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios externos (OPEP+), donde se espera que el grupo ratifique un aumento moderado de la producción para julio.

El medio británico Financial Times reportó que Arabia Saudita dijo estar preparada para reforzar la producción de crudo si es que Rusia sale del tablero energético debido a las sanciones.

Luego de sobrepasar los US$ 120 el pasado lunes, el barril de Brent da signos de mayor calma y se cotiza en los US$ 113,39, con un descenso de 2,48%. El WTI hace lo propio con una caída de 2,61% hasta los US$ 112,25 el barril.

"El principal foco de atención hoy día estará en la reunión de la OPEP+; si Arabia Saudita bombea más petróleo podría ayudar a aliviar la inflación, por lo que los mercados se aferrarán a cualquier noticia positiva para avanzar", dijo a Bloomberg el gestor de carteras de renta variable de Mapfre AM, Thomas Nugent.

"Mantenemos una visión cautelosa sobre la renta variable, ya que los temas principales de la inflación y los bancos centrales siguen siendo las incertidumbres clave", agregó.

Los principales índices asiáticos habían sentado un mal precedente: el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,00%, el S&P/ASX200 de Sídney bajó un 0,80% y el Nikkei de Tokio cedió un 0,16%. Solo el CSI 300 de Shangái logró cerrar al alza, con un leve aumento de 0,16% que logró zanjar al final de la sesión.

El índice global MSCI World cerró mayo con una baja de 0,16%, su segundo descenso mensual consecutivo, aunque mucho menor que la caída de 8,43% registrada en abril.