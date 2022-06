¿Un año más de precios altos? Petróleo se resiste a bajar de los US$ 100 por barril

La ola alcista del petróleo parece no detenerse a medida que nuevos factores inciden en el mercado y le impiden al barril de Brent bajar de los US$ 100, mientras los futuros indican que esto se espera recién para mediados del próximo año.

Como consecuencia de los elevados precios e incluyendo la moción del Gobierno de Gabriel Boric de destinar hasta US$ 3 mil millones para contener el alza de los combustibles, estos subirían de todas formas en $ 12 cada semana.

El crudo Brent -de referencia a nivel internacional- llegó a sobrepasar este lunes los US$ 120 el barril, impulsado por el acuerdo de la Unión Europea para implementar un embargo al petróleo ruso y por la retirada de algunas medidas sanitarias para contener el Covid-19 en China.

Al cierre de esta nota, el barril de Brent se cotizaba en US$ 115,98, con un incremento de 0,33% desde el último corte y de 49,51% en lo que va del año.

Mientras los analistas estiman que es imposible predecir exactamente lo que ocurrirá con los precios, los futuros del Brent para abril de 2023 son los contratos con menor plazo de entrega que se negocian por debajo de los US$ 100 el barril.

Para la economista principal de Bci Estudios, Francisca Pérez, la información entregada por el mercado de futuros siempre es más eficiente que los modelos de los analistas en el caso del petróleo, pero advierte que basta con "una pequeña noticia” para que con toda seguridad esta fecha se desplace.

Nuevo orden

El crudo, explica Pérez, cuenta con una producción y una demanda “normales”, pero la disrupción del conflicto geopolítico es lo que empaña las perspectivas.

"El problema ahora es esta redistribución entre la demanda, que es Europa, y otro nuevo oferente que ya no va a ser Rusia”, dice la economista. "Claramente ahí va a haber un nuevo orden y es más que seguro que Medio Oriente va a tomar una mayor preponderancia", agrega.

Por su parte, el director del magíster en Economía de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme, recuerda que al final de la crisis subprime, el petróleo estaba sobre US$ 140 el barril y cayó cerca de US$ 32, para después recuperarse y superar US$ 100, donde se sostuvo durante unos cuatro años.

En base a esto, el académico indica que pese a la imposibilidad de realizar pronósticos certeros, los ciclos anteriores del mercado aportan una guía en tanto se repita el fenómeno. "Si la historia nos puede decir algo, es que va a haber al menos cuatro años de precios altos”, concluye.