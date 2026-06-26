Bolsas mundiales sufren pérdidas por los mayores costos de grandes empresas tecnológicas

Apple cayó tras anunciar que subiría los precios de sus iPads y MacBooks por los altos costos de memoria y almacenamiento, y también Microsoft, al subir los precios de la Xbox por razones similares.

Las bolsas siguen marcadas por la volatilidad de quienes ganan y pierden con el boom de la Inteligencia Artificial (IA), y este viernes sufrían ventas transversales entre las distintas geografías.

Previo a un fin de semana largo por el feriado del lunes, el S&P IPSA retrocedía 0,2% hasta los 10.682,53 puntos, arriesgando perder su tímido avance del jueves. SQM-B (-2,1%) seguía sufriendo por el declive de los precios del litio, en momentos en que el carbonato de litio spot ya acumula siete jornadas consecutivas de pérdidas.

Por otro lado, Latam Airlines (0,7%) era de las pocas acciones chilenas con retorno positivo en estos primeros negocios. El petróleo Brent caía 3,7% a US$ 72,5 por barril, ya que el tráfico por el estrecho de Ormuz ha seguido recuperándose, más allá del susto por el ataque que sufrió este jueves un buque portacontenedores en las cercanías de Omán.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Nasdaq caía 1,4%, el S&P 500 retrocedía 0,6% y el Dow Jones bajaba 0,3%. Los inversionistas preferían los bonos del Tesoro a corto plazo, teniendo en cuenta que los datos de inflación de la víspera fueron bien recibidos, al no superar las estimaciones.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 y el FTSE 100 de Londres perdían 1,1%, mientras que en Asia, especialmente sacudido por las acciones tecnológicas, el coreano Kospi (-5,8%) y el japonés Nikkei (-4,2%) cayeron fuerte desde sus altos niveles, seguidos por el CSI 300 (-3%) de China continental y el Hang Seng (-1,8%) hongkonés.

"El péndulo tecnológico sigue oscilando desde aquellas empresas que invierten miles de millones de dólares en infraestructura de IA hacia aquellas que ofrecen los productos", escribió el head de mercados de Interactive Investor, Richard Hunter.

Apple cayó 6% tras anunciar que subiría los precios de sus iPads y MacBooks por los altos costos de memoria y almacenamiento, y Microsoft perdió 3,5% al subir los precios de la consola Xbox por razones similares. Firmas como Alphabet y Meta también cayeron como consecuencia del gasto en semiconductores.

"Inevitablemente, esto ha generado cierta preocupación de que los márgenes de las megacompañías tecnológicas puedan verse reducidos y, como resultado, el desempeño de las Siete Magníficas presenta un panorama mixto", apuntó Hunter.

A esto se suma que, segú un reportaje del New York Times, OpenAI está considerando postergar para el próximo año su apertura a bolsa, viendo el auge y caída que tuvo SpaceX tras su debut bursátil y la volatilidad general de las acciones relacionadas con el fenómeno de la IA.