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Bolsas mundiales sufren pérdidas por los mayores costos de grandes empresas tecnológicas

Apple cayó tras anunciar que subiría los precios de sus iPads y MacBooks por los altos costos de memoria y almacenamiento, y también Microsoft, al subir los precios de la Xbox por razones similares.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 09:39 hrs.

IPSA Wall Street Acciones mercados locales mercados internacionales Bolsa chilena mercado bursatil Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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