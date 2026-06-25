Por escasez de chips: Apple aumenta los precios de MacBook y iPad hasta en 20%

Apple aumentó el precio de los MacBooks y iPads en aproximadamente un 20% a nivel mundial, una de las mayores subidas de precios de su historia, y el fabricante del iPhone atribuye el incremento a la escasez de chips de memoria causada por el auge de la infraestructura de IA.

El gigante tecnológico estadounidense, valorado en US$ 4,3 billones, declaró este jueves que la industria de la tecnología de consumo se enfrenta a un "desafío sin precedentes", ya que los precios de la memoria suben tan rápidamente que tendrá que repercutir esos costos en los clientes.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, advirtió la pasada semana que las subidas de precios de este año serían "inevitables" debido al coste "insostenible" de la memoria y el almacenamiento.

Pero hasta ahora no ha llegado a subir los precios del iPhone, el producto estrella de Apple que todavía representa aproximadamente la mitad de sus ingresos.

"La rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento", declaró Apple. "Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones".

La decisión de aumentar sustancialmente el precio de toda su línea de portátiles y tabletas probablemente inquietará a los inversionistas. Las acciones de Apple cayeron un 5% tras la subida de precios.

El auge de la IA encarece a Apple

Históricamente, Apple anunció aumentos de precio selectivos con el lanzamiento de nuevas generaciones de dispositivos, a menudo limitándolos a modelos específicos o eliminando por completo los modelos más económicos. Un aumento de precio uniforme de la noche a la mañana en dos líneas de productos principales es poco común para Apple.

Los precios de los iPad y MacBook de Apple aumentó alrededor de un 20%. Por ejemplo, el MacBook Air de 512 GB pasó de US$ 1099 $ a US$ 1299, mientras que el iPad Pro de 256 GB subió de US$ 999 a US$ 1199. El MacBook Neo, el portátil más económico de Apple lanzado en marzo, experimentó un incremento del 25 %, pasando de US$ 599 a US$ 749.

“Hasta ahora, Apple ha podido proteger a sus clientes absorbiendo gran parte del aumento de los costes (de memoria y almacenamiento), que siguen subiendo a niveles sin precedentes”, señaló Apple este jueves.

Según la propia Apple, la escasez de memoria provocada por el auge de la infraestructura de IA está resultando más perjudicial para su cadena de suministro que cualquier otra crisis de los últimos años.

Apple desafió las expectativas al subir los precios a finales del año pasado tras la guerra arancelaria del Presidente Donald Trump. También evitó los aumentos de precios durante la pandemia de Covid-19, que provocó el cierre durante meses de los enormes complejos fabriles de Foxconn, proveedor de Apple, en China.

El fabricante del iPhone se suma a una creciente lista de empresas de tecnología de consumo que subieron los precios de sus productos debido a la escasez de memoria este año. Los fabricantes de portátiles Dell, HP, Lenovo y Asus ya anunciaron aumentos de precios similares, mientras que Samsung subió el precio de dos modelos de su nuevo smartphone S26 en Estados Unidos en US$ 100.

Apple busca esquivar la crisis de los chips

Los inversionistas se preguntan cada vez más cómo Apple, la marca de electrónica de consumo más valiosa del mundo, afrontará el vertiginoso aumento del precio de la memoria DRam y Nand.

Sus esfuerzos por internalizar una mayor parte de la producción de chips, y su capacidad como cliente dominante para presionar a otros proveedores en su cadena, se consideran posibles maneras de compensar el impacto sin trasladar los costos a los consumidores.

El mercado de la memoria DRam está dominado por la empresa estadounidense Micron y las surcoreanas SK Hynix y Samsung, las tres superaron este año una valoración de US$ 1 billón gracias a la enorme demanda de memoria avanzada de alto ancho de banda por parte de los "hiperescaladores" de IA como Google, Meta y Amazon.

Debido a sus limitadas capacidades de fabricación, estos tres principales proveedores priorizaron la memoria de alto ancho de banda sobre la memoria tradicional para el consumidor. Micron anunció este miércoles un aumento de 15 veces en sus ganancias trimestrales, con márgenes superiores al 80%. Sus acciones subieron un 16% en las operaciones previas a la apertura del mercado este jueves.

Los proveedores de memoria NAND, como la californiana Sandisk y la japonesa Kioxia, también vieron dispararse el valor de sus acciones desde principios de año.

Apple estuvieron explorando la opción de recurrir a los proveedores chinos de memoria YMTC y CXMT, pero anteriormente se ha enfrentado a la oposición pública de legisladores estadounidenses, incluido el actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló los riesgos de seguridad en 2022.

Un estudio de Morgan Stanley publicado este mes reveló que los precios de la memoria se multiplicaron por seis en el último año, y que la nueva capacidad de fabricación requiere "años para su construcción, control de calidad y puesta en marcha". El estudio afirma que esta "inflación de chips" es el resultado directo de que las grandes empresas de IA están desplazando a los compradores tradicionales en el mercado de la memoria para el consumidor.

Este año, los analistas de JPMorgan estimaron que la memoria DRam y la memoria Nand pasarían de representar entre un 10% y un 15% del total de la "lista de materiales" de los componentes de un iPhone, a más del 45% para 2027.

Apple logró aumentar el margen de beneficio de sus productos de hardware en el trimestre de marzo, situándolo en el 38,7%, frente al 35,9% del año anterior. La compañía registró beneficios totales de US$ 29.600 millones en dicho trimestre.