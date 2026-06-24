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Micron celebra en Wall Street tras resultados récord y revive el rally tecnológico

La compañía reportó ingresos por US$ 41.460 millones, por encima de lo previsto por mercado. Tras los resultados, la acción subió más de 14% fuera de rueda, tras haber cerrado la sesión con un avance de 9%.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 18:45 hrs.

IA chips Wall Street tecnología Acciones José Tomás Rodríguez
<p>Micron celebra en Wall Street tras resultados récord y revive el rally tecnológico</p>

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