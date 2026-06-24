Micron celebra en Wall Street tras resultados récord y revive el rally tecnológico
La compañía reportó ingresos por US$ 41.460 millones, por encima de lo previsto por mercado. Tras los resultados, la acción subió más de 14% fuera de rueda, tras haber cerrado la sesión con un avance de 9%.
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Sonríe Wall Street y ¡salta Micron Technology! En una semana más bien complicada para las tecnológicas, con caídas en nombres ligados a inteligencia artificial (IA) y presión sobre los mercados asiáticos, la empresa lider en fabricacion de chips de memoria dio un giro total, reportando resultados muy por encima de las expectativas, en una señal que alivió las dudas sobre la sostenibilidad que tiene el rally por semiconductores.
Y la reacción no demoró pero ni un segundo. Las acciones de la compañía subieron con fuerza en las operaciones posteriores al cierre tras informar ingresos por US$ 41.460 millones en su tercer trimestre fiscal -periodo finalizado al 28 de mayo-, por encima de los cerca de US$ 35.800 millones que esperaba el mercado.
Gran salto
Al momento de escribirse esta nota, los precios la acción "fuera de rueda" escalaron más de 14%, mientras que a la hora del cierre de mercados ya lo hacía al 9%.
Así, la utilidad ajustada por acción llegó a US$ 25,11, también superando con creces las estimaciones que tenía Wall Street en torno a los US$ 20. Esto, es 13 veces mas que hace dos años cuando tranzaba cerca de solo US$ 2.
El reporte llegó en un momento sensible para el sector de semiconductores, que venía presionado por tomas de utilidades y dudas sobre si el gasto en infraestructura de inteligencia artificial podía sostenerse tras meses de fuertes alzas bursátiles. Sin embargo, las cifras de Micron replanteroan el escenario de la oferta y la mega demanda que hay en este sector.
Para el cuarto trimestre fiscal, la firma proyectó también ingresos por cerca de US$ 50.000 millones, ampliamente sobre los US$ 43.600 millones que esperaba el mercado. Además, anticipó ganancias ajustadas de alrededor de US$ 31 por acción.
En otros datos, según destacó Financial Times, la utilidad neta de Micron se disparó cerca de 1.400% interanual hasta US$ 28.200 millones, sobre los US$ 24.300 millones que estimaba la plataforma financiera de Visible Alpha. El margen bruto ajustado, por su parte, llegó a 84,9%, frente al 39% registrado un año antes.
Últimamente, la escasez global de chips se ha transformado en un cuello de botella para la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, donde los procesadores avanzados de compañías como Nvidia y AMD requieren memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, para entrenar y ejecutar modelos de IA.
La propia Micron reforzó esa lectura. “La escasez de suministro de memoria y almacenamiento llevará un tiempo considerable en mejorar”, dijo el CEO de la empresa, Sanjay Mehrotra.
Apuesta futura
También ayudó el anuncio de 16 acuerdos de largo plazo con clientes clave, como centros de datos y automotrices, por periodos de tres a cinco años. Con esto, Micron busca asegurar una parte importante de sus ingresos y reducir la dependencia de los precios spot, uno de los factores que históricamente ha hecho más volátil al negocio.
"Observamos que lo que entusiasmó a los inversionistas fue que el contexto de escasez global de chips de memoria está disparando los precios y permitiendo a Micron expandir sus márgenes a niveles inéditos. A esto se sumó el anuncio de 16 acuerdos de suministro de largo plazo con sus principales clientes, que aseguran compras por unos US$ 100.000 millones a precios mínimos garantizados y otorgan a la empresa una visibilidad y previsibilidad de ingresos que el mercado valoró especialmente, ya que reduce la histórica volatilidad del negocio de los semiconductores”, explicó a DF el Head of Research de XTB, Ignacio Mieres.
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