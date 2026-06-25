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Gasto de consumidores en EEUU repunta mientras la inflación alcanza su mayor nivel en tres años

El indicador predilecto de la Fed para seguir los precios aumentó 4,2%. Esta jornada también se publicó la tercera y última revisión del PIB estadounidense del primer trimestre, consignando un crecimiento de 2,1%.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 09:48 hrs.

Estados Unidos inflación consumo Reserva Federal FED
<p>Gasto de consumidores en EEUU repunta mientras la inflación alcanza su mayor nivel en tres años</p>

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