Gasto de consumidores en EEUU repunta mientras la inflación alcanza su mayor nivel en tres años

El indicador predilecto de la Fed para seguir los precios aumentó 4,2%. Esta jornada también se publicó la tercera y última revisión del PIB estadounidense del primer trimestre, consignando un crecimiento de 2,1%.

El gasto de los consumidores en Estados Unidos se aceleró en mayo, incluso cuando los precios registraron su mayor alza en más de tres años, lo que sugiere que los hogares estadounidenses siguen sosteniendo el consumo pese a las consecuencias de la guerra con Irán.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por su sigla en inglés) aumentó 4,1% en comparación con un año antes, el mayor incremento desde abril de 2023, según datos publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por su sigla en inglés). Excluyendo alimentos y energía, los precios subieron 3,4% anual.

El gasto de los consumidores ajustado por inflación aumentó 0,3% el mes pasado, tras haberse estancado en abril.

Las cifras probablemente mantendrán la presión sobre la Reserva Federal (Fed, su sigla en inglés) para elevar las tasas de interés este año. Pese a las recientes negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que han provocado una fuerte caída de los precios del petróleo, los economistas esperan que los costos de una amplia gama de productos sigan aumentando a medida que el shock energético inicial se transmite a las cadenas de suministro.

"El fuerte aumento de la inflación general y subyacente, junto con el repunte del gasto personal, refuerzan el sesgo restrictivo de la Fed manifestado en la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés). El crecimiento del gasto fue generalizado en mayo y el consumo real se aceleró incluso en un contexto de alta inflación", señalaron en un reporte los economistas de Bloomberg Intelligence.

De cara a los próximos meses, el reciente retroceso en los precios de la gasolina podría ofrecer cierto alivio a los consumidores, aunque el precio promedio por galón sigue siendo casi US$ 1 superior al registrado antes del inicio de la guerra.

Dada la fuerte caída del precio del petróleo, "es muy probable que la inflación haya alcanzado su máximo en mayo", señaló en una nota Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US. Sin embargo, la inflación subyacente "no retrocederá con la misma facilidad", debido a las presiones de precios que aún permanecen en la cadena productiva.

Las devoluciones de impuestos superiores a lo habitual han contribuido a fortalecer el consumo en los últimos meses, mientras que un mercado laboral que vuelve a acelerarse y el alza de las bolsas también han respaldado el gasto. Aun así, en distintos sectores los aumentos salariales no han logrado compensar el avance de la inflación, lo que ha llevado a muchos trabajadores a ahorrar menos o recurrir a las tarjetas de crédito para mantener sus hábitos de consumo.

Hubo noticias positivas en ese frente en las cifras publicadas este jueves: el ingreso personal, una variable que no está ajustada por inflación, aumentó 0,7%, mientras que los salarios crecieron 0,4%.

Al ajustar por inflación, el ingreso disponible aumentó 0,3%, marcando el primer avance desde comienzos de año. La tasa de ahorro se mantuvo en 3%, el nivel más bajo desde 2022.

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Revisión del PIB

Un informe separado mostró que la economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 2,1% durante el primer trimestre, más de lo estimado previamente, aunque ello reflejó principalmente una revisión a la baja de las importaciones. En tanto, el crecimiento del gasto de los consumidores fue revisado desde 1,4% a 0,5%, lo que representa el menor avance trimestral en cuatro años.

Más allá del impacto directo de la guerra sobre los precios de la energía, tanto los bienes como los servicios registraron firmes aumentos de precios en el informe de mayo. Un indicador ampliamente seguido de inflación de servicios, que excluye energía y vivienda, avanzó 0,5%, el mayor incremento desde enero. Los precios de los servicios financieros registraron su mayor aumento en casi un año, mientras que los servicios de transporte y de salud también mostraron fuertes alzas.

Los precios del software y los accesorios para computadores aumentaron un récord de 14,5% respecto de un año antes, reflejando en parte la fuerte demanda derivada de la expansión de los centros de datos.