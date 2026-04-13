Las bolsas globales caen por la escalada en la tensión entre EEUU e Irán y el anuncio de bloqueo de Ormuz

El IPSA de la Bolsa de Santiago abrió la jornada con una caída de 0,25%, ubicándose en 11.053,55 puntos, mientras que en Estados Unidos, los futuros operaban dispares, con el Nasdaq avanzando 0,35%, mientras el Dow Jones retrocedía 0,56% y el S&P 500 caía 0,11%.

La semana arranca con renovada presión sobre los mercados internacionales, tras un nuevo deterioro en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El fin de semana, las conversaciones sostenidas en Islamabad se extendieron por 21 horas, pero terminaron sin avances concretos y con señales de creciente desconfianza entre ambas delegaciones.

El escenario se agravó luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara a través de Truth Social: “Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión”.

El anuncio golpeó de inmediato a los mercados. En Chile, el S&P IPSA abrió la jornada con una caída de 0,25%, ubicándose en 11.053,55 puntos.

En Estados Unidos, los futuros operaban dispares, con el Nasdaq avanzando 0,35%, mientras el Dow Jones retrocedía 0,56% y el S&P 500 caía 0,11%.

En Europa, el Euro Stoxx 50 descendía 1,14%, el DAX alemán perdía 1,42% y el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,46%. En Asia, el Nikkei cerró con una baja de 0,74%, mientras el Hang Seng de Hong Kong cedió 0,90%.

“La decisión de Trump de anunciar un bloqueo naval del estrecho de Ormuz reavivará la aversión al riesgo esta semana”, afirmó a Bloomberg el director global de estrategia de mercados de Brown Brothers Harriman & Co, Elias Haddad.

En paralelo, el mercado se mantiene atento a una nutrida agenda de conferencias corporativas, con presentaciones de gigantes como Nvidia, Apple, Tesla, Blackstone, Starbucks y Netflix, entre otras.