Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Las bolsas globales caen por la escalada en la tensión entre EEUU e Irán y el anuncio de bloqueo de Ormuz

El IPSA de la Bolsa de Santiago abrió la jornada con una caída de 0,25%, ubicándose en 11.053,55 puntos, mientras que en Estados Unidos, los futuros operaban dispares, con el Nasdaq avanzando 0,35%, mientras el Dow Jones retrocedía 0,56% y el S&P 500 caía 0,11%.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 09:36 hrs.

IPSA mercado bursatil Irán estrecho de ormuz EEUU mercados internacionales Sofía Fuentes
<p>Las bolsas globales caen por la escalada en la tensión entre EEUU e Irán y el anuncio de bloqueo de Ormuz</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

La millonaria multa que busca aplicar el Fisco de Brasil a Cencosud por la adquisición de dos cadenas de supermercados
2
Mercados

Afiliados “mal ubicados” en multifondos: el factor que suma tensión a los fondos generacionales
3
Empresas

Cerezas bajo ajuste: más del 25% de las plantaciones podría salir del negocio por sobreoferta en China
4
Economía y Política

Aumentan las dudas entre empresas y abogados ad portas de la nueva reducción de la jornada laboral
5
Empresas

Quiénes están detrás del equipo clave de Obras Públicas que busca acelerar los desarrollos estratégicos
6
Empresas

MOP define 70 proyectos que priorizará: suman US$ 28 mil millones con foco en obras viales y cárceles
7
DF MAS

Fundadores de Maison Mirabeau, la viña que compró Concha y Toro en La Provenza: “Nos encontramos mutuamente”
8
Empresas

Codelco y tres firmas contratistas fueron multadas tras el mortal derrumbe en El Teniente
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete