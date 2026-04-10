Afiliados “mal ubicados” en multifondos: el factor que suma tensión a los fondos generacionales

Un 76% y 38% de las personas en los selectivos A y B, respectivamente, no deberían estar ahí. En la industria apuntan a impactos en los portafolios y en el mercado de capitales.

Uno de los primeros movimientos de Joaquín Cortez al timón de la Superintendencia de Pensiones fue convocar a algunas AFP para analizar las preocupaciones y dificultades en el proceso de transición desde los multifondos hacia los fondos generacionales que establece la reforma previsional.

Desde la industria -y el sector financiero en general- advierten que uno de los problemas que enfrentará el sistema será el reordenamiento de los afiliados, es decir, el traspaso desde el actual esquema hacia el nuevo.

Esa transición, que se concretará en abril de 2027, no solo representa un desafío operativo para las AFP, sino que también es un reto desde el punto de vista de la liquidación y compra de activos financieros que implicará ese proceso.

Ello, porque el sistema de multifondos permite a los afiliados cambiarse de fondo con libertad, mientras que el futuro esquema de fondos generacionales establece que estos se reorganizarán según cohortes, de acuerdo con el año de nacimiento de cada persona.

La complejidad está en que hoy existe un importante universo de afiliad TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En el mercado sostienen que esta situación fue una de las “herencias” de las extintas empresas de asesoría previsional cuyo negocio era el cambio entre selectivos, con Felices y Forrados como su mayor exponente.

Las cifras

En el esquema de multifondos y de no tomar ninguna decisión, la asignación por defecto no contempla el fondo A, mientras que en el fondo B la permanencia es hasta los 35 años.

De acuerdo con ese parámetro, y en base a datos de la Superintendencia de Pensiones, actualmente hay 1,1 millón de afiliados en el fondo A que, por edad y horizonte de inversión, no se deberían encontrar ahí. La cifra representa un 76% del total de afiliados en el selectivo.

En el caso del fondo B, el número llega a 2,1 millones, equivalente a un 38% del total.

Para los fondos más conservadores, en el D a las mujeres se les asigna por defecto desde los 51 años en adelante, mientras que a los hombres desde los 56. El E, en tanto, no está contemplado en la trayectoria.

Considerando lo anterior, en el D existen 17.8573 afiliados, esto es, un 11% del total del selectivo, mientras que en el E hay 599.288, igual a un 75%.

La expresidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, en una columna publicada en ExAnte hace un año, hizo un llamado a realizar una transición ordenada, para “corregir esta delineación”. “No solo se migrará desde los multifondos a nuevos fondos generacionales, sino que también en Chile debemos reordenar. ¿Qué significa esto? Hoy más del 70% y 30% de las personas que están en el fondo A y B, respectivamente, no se encuentran en el tipo de fondo que es recomendado de acuerdo a su rango de edad y horizonte de inversión”, dijo en esa ocasión.

“Corregir esta desalineación también es una oportunidad para mejorar la rentabilidad y, por ende, las futuras pensiones”, agregó.

Impactos

De acuerdo con fuentes de la industria, el hecho de que los afiliados se encuentren en fondos que no les corresponden podría agregar tensión al proceso de transición a los fondos generacionales, sobre todo en el manejo de portafolio de las AFP y en un potencial impacto en el mercado de capitales.

Lo anterior, especialmente, con aquellos afiliados que se encuentran “mal ubicados” en los fondos más riesgosos, por el mayor saldo que estos poseen, al tener más recorrido en el mercado laboral.

Dado que la composición de los fondos A y B es, en su mayoría, renta variable, 80% y 60%, respectivamente, la transición implicaría, por este segmento de afiliados, la venta de buena parte de este tipo de instrumentos y la adquisición de vehículos de renta fija, que son parte importante de los fondos más conservadores. Esta operación podría provocar desajustes en el mercado.

Mitigación

En todo caso, desde la industria reconocen algunas medidas de mitigación que podrían ayudar a palear este efecto y, en general, los impactos de la transición a fondos generacionales.

De hecho, la misma reforma establece que las AFP deberán efectuar transferencias de recursos, instrumentos o contratos desde los multifondos a los fondos generacionales, sin recurrir a los mercados secundarios formales. Ello, con el objetivo de evitar compras y ventas masivas de instrumentos en los mercados secundarios.

Sin embargo, un alto ejecutivo de una administradora también advierte que esta medida de mitigación “se desdibuja”, con la licitación de stock de afiliados, medida ampliamente criticada por la industria.

Un director de otra gestora señala también que un eventual problema derivado de la transición de los afiliados “mal ubicados” en el actual esquema de multifondos a los fondos generacionales, dependerá del diseño de estos últimos.

“Si los nuevos fondos generacionales tienen perfiles más riesgosos, no será mucho el impacto, pero si son más conservadores, puede ser un problema”, indica.