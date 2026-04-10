La propuesta que el PDG está negociando con el gobierno ad portas del ingreso del proyecto misceláneo

El documento al que tuvo acceso Diario Financiero considera medidas en beneficio de la clase media y las PYME; pero también para que el Estado aumente su recaudación.

Por estos días, el Gobierno está intentando una intensa labor prelegislativa, no sólo con su sector donde ha habido brotes de rebeldía, sino también con la oposición, aunque entre estos últimos, aparentemente sólo está habiendo acercamientos con el Partido de la Gente (PDG).

Si bien el fundador de la colectividad –en entrevista a DF- fue enfático en que “concordamos con varios sectores, tanto derecha como de izquierda, en que hay que dividir el proyecto”, también ha expresado la voluntad de su bancada a dialogar con el Ejecutivo y en eso están.

En ese contexto, el PDG elaboró un documento en que detallan las medidas que deberá adoptar el gobierno para un “entendimiento” con la colectividad y en el marco de la crisis que estaría afectando a la clase media.

Diario Financiero tuvo acceso al documento de cuatro carillas, en el que si bien se hace una dura crítica a las medidas adoptadas por el gobierno, que provocaron un alza histórica de los combustibles afectando de manera negativa a la clase media; recoge "los siguientes puntos como base mínima para cualquier conversación que busque apoyar iniciativas en favor de la clase media y la clase media emergente”.

Clase media, acceso a la vivienda y autopréstamo

Son cinco puntos los que se destacan: Información clara y certera en la entrega de beneficios y la comunicación de los mismos; en segundo lugar, proponen una serie de acciones, en calidad de permanentes, para “aliviar el bolsillo de la gente”. Estas apuntan al “reembolso” de IVA a los medicamentos y pañales para que vuelvan al consumo; y, la reducción del IVA en la canasta básica.

El tercer punto alude a medidas “transitorias” para “dinamizar la economía y no asfixiar a la clase media”. Aquí propone el acceso a la vivienda nueva y usada, reduciendo la carga efectiva del IVA en estas operaciones y “destinar hasta 14 puntos porcentuales de dicho impuesto a un mecanismo de devolución o crédito a favor del comprador, aplicable directamente al pago del pie de la vivienda”.

Así, el IVA no sólo se alivia parcialmente –detalla el documento, sino que se transforma en una herramienta de apoyo concreto al acceso a la vivienda, permitiendo que una parte significativa del impuesto pagado retorne al adquirente para cubrir el ahorro inicial exigido, mejorando así las condiciones de entrada al mercado habitacional.

Adicionalmente, pero en la misma línea, propone la posibilidad de suspender y aplazar el pago de hasta dos cuotas del crédito hipotecario en el plazo de un año, sin aplicar intereses, en caso de cesantía o enfermedad grave.

PYME y recaudación del Estado

El cuarto punto se enfoca en el apoyo a las PYME y Mipyme: Permitir la tributación sobre la base de utilidades retiradas, de modo que aquellas utilidades que permanezcan en la empresa no enfrenten imposición inmediata, cuando se reinviertan directamente en activos físicos vinculados a la actividad productiva (maquinaria, infraestructura, equipamiento, etc.), excluyendo expresamente su destinación a instrumentos financieros o inversiones fuera del país. Esta regla debe quedar claramente circunscrita a inversiones realizadas dentro de Chile, asegurando que el incentivo tenga un efecto directo en la economía nacional, sostiene el texto.

También se propone restablecer un sistema plenamente integrado, con derecho a devolución de los impuestos de primera categoría que excedan los tributos finales, en línea con el esquema vigente antes de 2014, evitando así efectos regresivos que favorezcan desproporcionadamente a las grandes empresas. “En coherencia con lo anterior, se debe permitir que empresas medianas y grandes retengan utilidades con el objeto de reinvertirlas en el corto plazo, bajo la exigencia de que dichas inversiones se materialicen en activos fijos ubicados en Chile”.

Y sostiene que “la reforma debe incorporar obligaciones claras de información respecto del impacto en el empleo, incluyendo proyecciones de contratación desagregadas por sexo, con el fin de promover activamente la participación laboral de la mujer”.

A ello se agregan beneficios tributarios para la microempresa, como son la tasa de impuesto cero a la utilidad para los dos primeros años, mientras sus ventas anuales se mantengan dentro de la categoría; permitir a Mypes efectuar el pago desfasado de IVA a la Tesorería General de la República, por un periodo máximo de tres meses, dentro del mismo año fiscal (entre enero y diciembre del mismo año tributario), sin recargo por desfase y sin bloqueo en el SII; y, permitir a Mypes el pago de IVA en cuotas, con una distribución tope entre enero y diciembre del mismo año tributario.

Por último, en el quinto punto, documento contiene tres propuestas para la recaudación del Estado: Aplicar IVA desde la tercera vivienda; aplicar impuestos a casas de apuesta online y aumentar el impuesto a las ganancias obtenidas; y, un impuesto específico para las tragamonedas o máquinas de juego programado, ya sean de azar o de destreza.