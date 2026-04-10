Quiroz presenta ley miscelánea ante parlamentarios oficialistas y se mantiene el suspenso por su fecha de ingreso al Congreso

Hasta las oficinas del Ministerio de Hacienda, en Teatinos 120, llegaron esta mañana diputados y senadores del oficialismo integrantes de la comisión de Hacienda, convocados por el ministro Jorge Quiroz, para presentarles los ejes centrales del proyecto de ley misceláneo de reactivación económica (o "reconstrucción nacional", como se denominó en un principio).

Según varios asistentes a la cita -que se extendió por cerca de dos horas-, el ministro se mostró disponible a incorporar algunos cambios a la iniciativa, buscando sumar apoyos y darle más viabilidad a la normativa.

La iniciativa legal que considera cerca de 45 medidas vive momentos claves y el lunes el Presidente José Antonio Kast encabezará en La Moneda un consejo de gabinete por el primer mes de gobierno, donde se abordará el tema que pondrá a prueba la disciplina del oficialismo y su poder de negociación para su aprobación.

El diputado Diego Schalper (RN), luego del encuentro en Hacienda, señaló que “este es un proyecto en desarrollo que debe ser un punto de inflexión para volver a la senda del crecimiento” y por eso mismo “el ministro se ha mostrado especialmente empático y abierto a mejoras porque se da cuenta que lo que necesitamos es un proyecto que permita reactivación y tenga los votos necesarios para ser aprobado”.

Explicó que se debe asegurar una mayoría que no poseen en el Congreso y cuestionó que “algunos la dan por obvia, pero no es tan obvia cuando tenemos 76 votos y necesitamos 78 votos en la Cámara para aprobar la norma, así que el ministro entiende que este es un proyecto que debe tener premisas correctas y los votos también”.

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Pier Karlezi, luego de la reunión sostuvo que “escuchamos al ministro Quiroz, faltan todavía algunos detalles, hay algunas cosas que vamos a insistir para mejorar, pero se ve un proyecto para una recuperación de la inversión, de la reconstrucción y el empleo”.

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Respecto a la fecha para su presentación al Congreso, indicó que “el ingreso no está totalmente claro, falta el informe financiero que tiene que ser lo más exacto posible y real, para no tener los errores de cálculo que tuvimos durante los últimos cuatro años y nos tiene metidos hoy en un problema importante”.

Afirmó “se nos presentó como un solo proyecto” que abarca distintas materias, pero todas ligadas con el objetivo de volver a crecer y reconstruir.

En ese mismo sentido se pronunció la senadora María José Gatica (RN), quien afirmó que “este tiene que ser un proyecto que se trate de una manera integral para lograr el objetivo de recuperar las inversiones y el potencial de Chile".

Por su parte, el presidente de la comisión de Hacienda en la Cámara, Agustín Romero (Partido Republicano), también hizo hincapié en la importancia del proyecto como conjunto, afirmando que este “tiene una idea matriz que fundamentalmente parte por la reconstrucción en distintos ámbitos, pero también por la reactivación y el desarrollo económico del país”.

En esa misma línea, Romero hizo un llamado a la oposición, la que en las últimas semanas, ha criticado el proyecto, calificándolo incluso, como una “reforma tributaria encubierta”. Ante esto, el representante del oficialismo aseveró que “si quieren participar hoy día en un proyecto que como nunca es, le va a cambiar la vida a la gente, bienvenidos sean”.

Asimismo, señaló que quienes quieran “participar de obstrucción o los que quieran privar a los chilenos del desarrollo económico”, deberán “asumir las consecuencias”.

Quien también se mostró conforme con el proyecto fue el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano), el que según dijo, se va de Teatinos 120 bastante satisfecho, con un proyecto “con una perspectiva bastante amplia, con medidas que apuntan en distintas materias pero que finalmente están orientadas a generar un shock de crecimiento económico que va a repercutir positivamente a la vida de las personas”.

Según varios de los asistentes la próxima semana será clave para definiciones y saber si en definitiva se van a presentar cambios, pero la señal de Quiroz es mantener la gradualidad original de la rebaja de impuesto corporativo y dejar un espacio para negociar también en el amrco de la tramitación del proyecto en el congreso.