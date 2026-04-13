Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y precios del petróleo vuelven a superar los US$ 100, tras el fracaso de negociaciones con Irán

El gas natural se disparó 18%, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses caían en la jornada de premercado.

Un lunes de alta expectación vivirán los mercados mundiales, tras el estrepitoso fracaso de las negociaciones entre los representantes de Estados Unidos e Irán que, luego de 21 horas de conversaciones en Islamabad, terminaron sin acuerdo y con acusaciones mutuas de desconfianza y sospecha.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en reaccionar en sus redes sociales, señalando que: “Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”.

La orden fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos, que la tarde de este domingo anunció que el ejército bloqueará todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el lunes a las 10:00 (hora del este). Eso sí, añadió que Estados Unidos no impedirá el tránsito de buques hacia y desde puertos no iraníes.

La decisión viene a complicar aún más el suministro energético mundial, con repercusiones inmediatas en los precios del petróleo y el gas. Al cierre de esta edición, el crudo Brent, de referencia en el mercado, repuntaba hasta un 7,8%, acercándose a los US$ 103 por barril, mientras que el West Texas se situaba en US$ 104 por barril, es decir, un alza de más de 8%, respecto de la sesión anterior. En tanto, los futuros del gas europeo se dispararon hasta un 18% e inversionistas señalan que se podría generar una mayor volatilidad en este mercado. Si bien la mayor parte del gas de Oriente Medio se destina normalmente a Asia, las interrupciones persistentes en la ruta marítima intensificarán la competencia por las limitadas reservas mundiales de gas natural licuado, justo cuando Europa busca acumular reservas de cara al próximo invierno, advierte una publicación de CNBC.

Las acciones estadounidenses tampoco se vieron mejor aspectadas. La noche del domingo, los futuros del Dow Jones Industrial Average caían 517 puntos, un 1,1%, mientras que los futuros del S&P 500 perdían un 1,1% y los del Nasdaq 100 un 1,2%, dejando atrás las alzas que marcaron las expectativas de un fin a la guerra.

Fallida negociación

El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, dijo el domingo que las negociaciones fracasaron porque Irán no ofreció un “compromiso afirmativo” de que no buscará obtener un arma nuclear.

En tanto, medios de comunicación semioficiales de Irán citaron exigencias estadounidenses “excesivas”, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que era natural que las diferencias no se resolvieran en una sola ronda de conversaciones, dejando la puerta abierta a más discusiones.

¿Quién tiene la llave de Ormuz?

Esta nueva escalada de la guerra pone a prueba la tregua de alto al fuego por dos semanas acordado previo a las negociaciones en Pakistán y, de nuevo, ubica en el centro de la disputa a la principal arteria comercial que conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con los mercados energéticos mundiales.

Teherán, por su parte, ha condicionado el paso seguro de las embarcaciones durante el alto el fuego a su aprobación. Ali Akbar Velayati, asesor principal del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, declaró el domingo que la “llave del estrecho de Ormuz” sigue en manos de la República Islámica, según la agencia estatal de noticias Press TV.

De esta manera, se instalan de facto dos regímenes de autorización por la vía marítima, el de Washington y el de Teherán. Los buques, entonces, enfrentarán el dilema de si la autorización de uno de estos actores bastará para un paso seguro.