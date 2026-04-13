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Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y precios del petróleo vuelven a superar los US$ 100, tras el fracaso de negociaciones con Irán

El gas natural se disparó 18%, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses caían en la jornada de premercado.

Por: P. Vargas y K. Flores

Publicado: Domingo 12 de abril de 2026 a las 20:41 hrs.

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<p>Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y precios del petróleo vuelven a superar los US$ 100, tras el fracaso de negociaciones con Irán</p>

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