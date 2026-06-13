Trump anuncia que un ataque militar de EEUU acabó con la vida del líder del Tren de Aragua de Venezuela
El Gobierno de Venezuela confirmó la operación coordinada de organismos de seguridad que terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, en el estado Bolívar.
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El presidente Donald Trump declaró el viernes que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque que acabó con la vida de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua.
"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", afirmó Trump en una publicación en Truth Social el viernes por la noche. "Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros aliados en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación". Trump no especificó cuándo tuvo lugar el ataque.
El Tren de Aragua es conocido por su participación en la trata de personas y por controlar las rutas que utilizan venezolanos y otros migrantes sudamericanos que se dirigen a Chile y a otros destinos en Sudamérica o Europa.
Según fuentes policiales latinoamericanas, el grupo también ha sido vinculado con extorsión, secuestro, lavado de dinero, asesinatos por encargo, contrabando y robo organizado en comercios desde Panamá hasta Brasil y a lo largo del corredor andino.
El jefe del Pentagono, Pete Hegseth, publicó en X que el ataque se llevó a cabo a principios de esta semana y que se confirmó que Guerrero "murió durante el ataque".
EEUU: organización terrorista
El Gobierno de Venezuela en un comunicado dijo que durante una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y Estados Unidos en el estado Bolívar, en el sur del país, se produjeron enfrentamientos con bandas criminales donde ocurrió la muerte de Guerrero.
"La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países", agregó el comunicado.
La administración Trump ha impuesto sanciones a Guerrero y a otros líderes del Tren de Aragua por su presunta participación en actividades delictivas como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. El Departamento de Estado ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.
Trump ha afirmado que el Tren de Aragua coordinó sus actividades en Estados Unidos con el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. La administración Trump ha citado esta supuesta conexión para justificar la deportación de algunos inmigrantes en Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Guerrero escapó de la prisión de Tocorón en Venezuela junto con otros líderes de la banda justo antes de una redada policial en 2023.
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