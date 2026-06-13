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Trump anuncia que un ataque militar de EEUU acabó con la vida del líder del Tren de Aragua de Venezuela

El Gobierno de Venezuela confirmó la operación coordinada de organismos de seguridad que terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, en el estado Bolívar.

Por: Reuters

Publicado: Sábado 13 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Tren de Aragua Trump Venezuela crimen delitos
<p>Trump compartió un video de una explosión durante el ataque en que murió Niño Guerrero en una publicación en Truth Social el viernes por la noche. (Foto: Reuters)</p>

Trump compartió un video de una explosión durante el ataque en que murió Niño Guerrero en una publicación en Truth Social el viernes por la noche. (Foto: Reuters)

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