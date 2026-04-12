Estados Unidos e Irán no logran llegar a un acuerdo tras largas negociaciones

Según JD Vance, las negociaciones fracasaron debido a la negativa de Teherán a ceder terreno en materia de armas nucleares.

Estados Unidos e Irán no lograron llegar a un acuerdo tras mantener conversaciones maratonianas para poner fin a su guerra de más de cinco semanas, lo que aumenta la incertidumbre sobre la durabilidad de un frágil alto el fuego.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en las negociaciones de más alto nivel entre los adversarios en casi medio siglo, dijo que Irán no estaba dispuesto a comprometerse a no buscar nunca un arma nuclear.

“Simplemente no pudimos llegar a una situación en la que los iraníes estuvieran dispuestos a aceptar nuestras condiciones”, dijo Vance al concluir las conversaciones en Islamabad.

Irán describió las conversaciones como "llenas de desconfianza y sospecha", y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, añadió que había "nuevas complicaciones" en las negociaciones, incluso en lo que respecta a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ninguna de las partes mencionó la posibilidad de futuras negociaciones.

Las conversaciones de 21 horas en Islamabad, las primeras negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán desde la revolución islámica de 1979, tenían como objetivo consolidar la tregua de dos semanas acordada el martes por las partes en conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, instó a Estados Unidos e Irán a "cumplir su compromiso" con el alto el fuego. Dar medió en varias rondas de conversaciones "intensas" junto al jefe militar Asim Munir, la figura más poderosa de Pakistán.

La delegación iraní estuvo encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf, uno de los principales líderes de la república islámica durante la guerra, e incluyó al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, un veterano negociador nuclear, así como a funcionarios de defensa y finanzas.

Dada la profunda desconfianza entre los adversarios y las enormes diferencias entre sus demandas y expectativas, los diplomáticos advirtieron sobre la posibilidad de que las delegaciones llegaran a un acuerdo en la primera ronda de conversaciones.

Entre las cuestiones clave en disputa se encuentran la exigencia estadounidense de que Irán renuncie a su capacidad para enriquecer uranio, que la república islámica rechaza vehementemente, y la presión del gobierno de Trump para obligar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz.

Irán exige el levantamiento de las sanciones, el desbloqueo de sus activos en el extranjero y garantías de que Estados Unidos no iniciará una nueva guerra en el futuro. Fuentes cercanas al asunto indicaron que las negociaciones sobre el control del estrecho se estancaron desde el principio, ya que Teherán rechazó cualquier método para el control conjunto de la vía marítima.

Tras la finalización de las conversaciones, un funcionario iraní declaró a los medios de comunicación de Irán que la situación en el estrecho permanecería "sin cambios" a menos que Estados Unidos acepte lo que Irán considera un acuerdo "razonable".

“Estados Unidos ha cometido errores en sus cálculos de negociación, similares a sus deslices en las evaluaciones militares”, declaró el funcionario, citado por la agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria iraní. “Irán no tiene prisa”.

La capacidad de Irán para prácticamente cerrar el estrecho desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra se ha convertido en su principal baza, ya que ha desencadenado una crisis energética mundial. Teherán ha insistido en que cobrará tasas por el transporte marítimo a través de esta vía fluvial, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

Un diplomático informado sobre las negociaciones dijo que se esperaban más conversaciones, pero que aún no se había programado ninguna.

“Hubo aspectos positivos; ambas partes mostraron apertura y voluntad de llegar a un acuerdo”, dijeron. “Se lograron avances, pero aún quedan problemas”.

El diplomático añadió que Estados Unidos e Irán iniciaron las conversaciones con "desconfianza" y "confusión" después de que ambas partes tuvieran interpretaciones diferentes de lo acordado cuando se alcanzó el alto el fuego.

Trump condicionó el alto el fuego a la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Irán suspendió el tránsito de petroleros por este punto estratégico tras la intensificación de la ofensiva israelí contra Hezbolá. Irán y Pakistán insistieron en que Líbano estaba incluido en el alto el fuego, pero Estados Unidos negó esta inclusión.

Vance afirmó que la delegación estadounidense abandonaba Pakistán "con una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final y la mejor".

El vicepresidente, que estuvo acompañado en Islamabad por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, dijo poco sobre el contenido de las conversaciones.

La duración de las conversaciones y la jerarquía de las delegaciones pusieron de manifiesto la gran importancia de las negociaciones.

Witkoff y Kushner mantuvieron conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra la república islámica el 28 de febrero, lo que profundizó la desconfianza de Irán.

Miles de ataques estadounidenses e israelíes azotaron la república islámica, causando la muerte de altos mandos y líderes, mermando su capacidad militar y asestando un duro golpe a su base industrial. Sin embargo, la república entró en las negociaciones convencida de tener la ventaja en el conflicto y una posición negociadora más sólida, tras el cierre del estrecho y los ataques a instalaciones energéticas en el Golfo que amenazaban con provocar una crisis económica mundial.

El sábado, el ejército estadounidense informó que dos buques de guerra estadounidenses —destructores de misiles guiados de la Armada de EEUU— transitaron por el estrecho por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán.

El Comando Central de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una misión para desminar el canal fluvial, un área que Irán había colocado. Añadió que “fuerzas estadounidenses adicionales, incluyendo drones submarinos, se sumarían a las labores de desminado en los próximos días”.

Pero Irán negó que algún buque de guerra estadounidense hubiera entrado en el estrecho.