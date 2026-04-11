Comienzan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, según informa la televisión iraní

Según informó la televisión estatal iraní, han comenzado conversaciones históricas entre Irán y Estados Unidos con la mediación de Pakistán.

Según la emisora, Irán estableció dos condiciones principales para entablar conversaciones, entre ellas la liberación de los fondos bloqueados, una exigencia que, según afirmó, fue aceptada por Estados Unidos. Funcionarios iraníes no han confirmado esta información de forma independiente.

Estados Unidos ha discutido con mediadores paquistaníes la posibilidad de descongelar los activos iraníes que se encuentran en el extranjero, incluidos los US$ 6.000 millones que están en Qatar, pero no estaba claro si aceptaría hacerlo, según un diplomático informado sobre las conversaciones.

Un funcionario estadounidense desmintió un informe anterior según el cual Washington había accedido a descongelar los activos de Irán.

La televisión estatal añadió que aún no se ha cumplido por completo una segunda condición: el cese total de los bombardeos israelíes en el Líbano. Según el informe, se espera que este tema se aborde durante las conversaciones.