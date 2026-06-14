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Wall Street asimila la cifra récord de recaudación de fondos mientras se intensifica la carrera por la IA

Los financiamientos de SpaceX, Anthropic y Alphabet ponen de manifiesto la disposición de los inversionistas a absorber un torrente de nuevas emisiones.

Por: Financial Times

Publicado: Domingo 14 de junio de 2026 a las 10:32 hrs.

<p>Wall Street asimila la cifra récord de recaudación de fondos mientras se intensifica la carrera por la IA</p>

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