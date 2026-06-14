Wall Street asimila la cifra récord de recaudación de fondos mientras se intensifica la carrera por la IA

Los financiamientos de SpaceX, Anthropic y Alphabet ponen de manifiesto la disposición de los inversionistas a absorber un torrente de nuevas emisiones.

Los inversionistas estadounidenses están demostrando un apetito voraz por financiar la carrera de la inteligencia artificial (IA), comprometiéndose a desembolsar más de US$ 100.000 millones de en cuestión de días, incluso mientras la incertidumbre sobre el crecimiento global y la guerra entre Estados Unidos e Irán se cierne en el horizonte.

La oferta pública inicial de SpaceX, valorada en US$ 75.000 millones de dólares (la mayor salida a bolsa de la historia), y el financiamiento mediante deuda de US$35.000 millones para Anthropic demuestran la disposición de los inversionistas a absorber una avalancha de oferta.

Los banqueros se encuentran en la fase final de la obtención de más de US$ 40.000 millones en deuda para que Paramount financie la adquisición de Warner Bros Discovery, mientras que sus colegas del mercado de capitales centran su atención en las inminentes aperturas de Anthropic y OpenAI.

La avalancha de emisiones de deuda y acciones demuestra que los inversionistas están retirando su capital y haciendo caso omiso de la creciente inflación, que en última instancia podría lastrar la actividad económica e impulsar a los responsables de la política monetaria de los bancos centrales a subir las tasas de interés.

La estratega jefe de mercado de Man Group, Kristina Hooper, declaró: "En los mercados se observa una combinación increíble de FOMO (miedo a perderse algo) y miedo. El FOMO se impone casi todas las semanas, incluida esta".

“La geopolítica no importa a los mercados hasta que se convierte en lo único que les importa. Todavía estamos en la primera fase. Los inversionistas piensan en grandes ganancias y en el corto plazo. El largo plazo no es una prioridad para ellos hoy”, añadió.

Por ahora, gran parte de la captación de fondos se ha concentrado en empresas tecnológicas, incluyendo enormes ofertas de acciones de compañías como Alphabet, propietaria de Google. Otros grupos, como Meta, también están considerando la venta de acciones para financiar sus planes de inversión en inteligencia artificial.

Para muchos inversionistas, esto ha generado comparaciones con el auge y la caída de las empresas puntocom. También recuerda las consecuencias inmediatas de la pandemia, cuando los inversionistas retail se dejaron llevar por la euforia y los grandes gestores de fondos inflaron las acciones hasta alcanzar valoraciones insostenibles.

Pero otros ven que los mercados de capitales finalmente están alcanzando su máximo rendimiento después de un año en el que la volatilidad del mercado, provocada por la administración Trump, contuvo los repuntes de actividad. Están a la espera de ver si la euforia en deuda y acciones se extiende más allá de las inversiones vinculadas a la IA.

“Los inversionistas están dispuestos a participar, pero la actividad se ha concentrado bastante”, afirmó el codirector de banca de inversión global de JPMorgan, Kevin Foley. “Los niveles de actividad son muy altos. Seguimos animando a nuestros clientes a salir al mercado y cerrar acuerdos. El mundo puede cambiar rápidamente y aún existen riesgos latentes”, añadió.

Según datos de LSEG, las empresas han captado aproximadamente US$ 4,7 billones en los mercados globales de renta variable, deuda y préstamos bancarios este año, un ritmo récord. Esta cifra, un 7 % superior a la del año pasado, no incluye el auge de la actividad en los mercados de crédito privado con grado de inversión, que se utilizan cada vez más para financiar centros de datos, chips y centrales eléctricas que impulsan el auge de la IA. Esto incluye un paquete de deuda de US$ 35.000 millones de dólares, gestionado esta semana por Apollo y Blackstone para Anthropic.