La CUT presiona al Gobierno por retraso en negociación y pide abrir una mesa para el reajuste del salario mínimo

El gremio emplazó al Ejecutivo por la demora en la convocatoria y afirmó que la instancia es una “oportunidad para devolver el poder adquisitivo”

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hizo un llamado al Gobierno a convocar una mesa de negociación para abordar un nuevo reajuste del salario mínimo, criticando la demora en el cumplimiento del compromiso adquirido por el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

El secretario de Estado, dijo la central, había fijado una reunión durante la primera semana de abril para tratar un nuevo reajuste del salario mínimo, que durante el mandato de Boric pasó de $350.000 a $539.000.

En el marco de esta solicitud, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, sostuvo que la instancia representa una oportunidad para que el Ejecutivo “devuelva el poder adquisitivo a las y los trabajadores, ante las alzas que están afectando directamente el bolsillo”, vinculando la situación al incremento en los precios del petróleo y su impacto en la cadena de suministro.

Asimismo, Díaz adelantó que desde el gremio enviarán una carta a Rau, para insistir en la convocatoria a la mesa comprometida, la que -según acusan- no se concretó dentro del plazo anunciado.

En esa línea, desde la central sindical calificaron al Gobierno como “lento” en el cumplimiento de sus compromisos. Según Díaz, el ministro Rau había asegurado que durante la primera semana de abril se convocaría a la CUT para negociar los parámetros del salario mínimo.