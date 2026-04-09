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Costaría US$ 800 millones al Fisco por año: las alternativas con las que podría modificarse la polémica reintegración del sistema tributario

En el mundo técnico plantean que una opción es ajustar las normas de relación para sacar a miles de Pymes que hoy están en el sistema de integración parcial. También, reestablecer el crédito total pero de forma gradual para evitar un impacto mayor sobre las finanzas públicas.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 11:55 hrs.

Sebastian Valdenegro SII Hacienda reforma tributaria Jorge Quiroz
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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