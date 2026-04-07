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Quiroz anuncia que esta semana se firmará decreto con cambios a Ordenanza de Urbanismo y apuesta a bajar entre 10% y 15% el precio de nuevos departamentos

En un seminario de la Sofofa, el ministro de Hacienda también mostró su disposición a modificar algunos aspectos de la ley miscelánea, como la reintegración del sistema tributario.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 10:01 hrs.

Sebastian Valdenegro Jorge Quiroz Hacienda Congreso viviendas
<p>Quiroz habló en el seminario "Nuevos vientos de la economía 2026", organizado por Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD).</p>

Quiroz habló en el seminario "Nuevos vientos de la economía 2026", organizado por Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD).

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