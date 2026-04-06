Tesorería inicia proceso de cobro a deudores del CAE: deuda total alcanza a $4 billones en 2025

Según detalla la entidad, hoy existen más de 550 mil personas que mantienen deudas en mora respecto del Crédito con Aval del Estado.

La Tesorería General de la República (TGR) anunció el inicio del proceso para cobrar las deudas asociadas con el CAE. Según datos de la propia entidad, la deuda alcanzó a $4 billones en 2025, lo que implica un alza que se multiplicó por ocho respecto a la cifra adeudada a 2018.

Cerca de 550 mil personas a día de hoy son deudoras del CAE en mora. En estos casos, el Estado es quien actúa como aval: cuando un beneficiario del crédito deja de pagar, el Fisco asume el rol frente al banco y posteriormente asume la cobranza para lograr recuperar el dinero que se destina al gasto público.

TGR hizo un llamado a los deudores a que regularicen su deuda, ya que este inicio de cobro tiene como objetivo “facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones”.

Los convenios de pago están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.

Ingreso sobre $5 millones mensuales

Para quienes tienen un ingreso superior a los $5 millones de pesos mensuales, desde hoy se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin que puedan acceder a convenios de pago de la deuda.

“Estas acciones forman parte del proceso de recuperación de recursos fiscales y pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente”, indican desde la entidad.