Tesorería inicia proceso de cobro a deudores del CAE: deuda total alcanza a $4 billones en 2025
Según detalla la entidad, hoy existen más de 550 mil personas que mantienen deudas en mora respecto del Crédito con Aval del Estado.
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La Tesorería General de la República (TGR) anunció el inicio del proceso para cobrar las deudas asociadas con el CAE. Según datos de la propia entidad, la deuda alcanzó a $4 billones en 2025, lo que implica un alza que se multiplicó por ocho respecto a la cifra adeudada a 2018.
Cerca de 550 mil personas a día de hoy son deudoras del CAE en mora. En estos casos, el Estado es quien actúa como aval: cuando un beneficiario del crédito deja de pagar, el Fisco asume el rol frente al banco y posteriormente asume la cobranza para lograr recuperar el dinero que se destina al gasto público.
TGR hizo un llamado a los deudores a que regularicen su deuda, ya que este inicio de cobro tiene como objetivo “facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones”.
Los convenios de pago están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.
Ingreso sobre $5 millones mensuales
Para quienes tienen un ingreso superior a los $5 millones de pesos mensuales, desde hoy se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin que puedan acceder a convenios de pago de la deuda.
“Estas acciones forman parte del proceso de recuperación de recursos fiscales y pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente”, indican desde la entidad.
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