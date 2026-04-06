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Tesorería inicia proceso de cobro a deudores del CAE: deuda total alcanza a $4 billones en 2025

Según detalla la entidad, hoy existen más de 550 mil personas que mantienen deudas en mora respecto del Crédito con Aval del Estado.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 10:40 hrs.

Créditos educacion CAE deuda Álvaro Santander Benitez
<p>Tesorería inicia proceso de cobro a deudores del CAE: deuda total alcanza a $4 billones en 2025</p>

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