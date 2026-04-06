Javier Macaya: “En el proyecto misceláneo se juega el éxito económico de este Gobierno y le pido a mi sector que seamos ordenados”

El nuevo presidente de la Comisión de Hacienda se refiere a sus expectativas sobre el Gobierno de José Antonio Kast y a la iniciativa que ingresaría esta semana al Congreso.

Asumió la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta justo para tramitar el proyecto que mitigaba el alza de los combustibles y será el senador de la UDI encargado de reemplazar a la figura histórica del exsenador Juan Antonio Coloma en dicha instancia, así es que Javier Macaya tendrá mucho trabajo como negociador con la oposición.

En esta conversación con Diario Financiero, el senador oficialista no sólo se refiere a la importancia del proyecto misceláneo que ingresaría este martes, sino también a una de las principales polémicas del Gobierno, asegurando que “Chile no está quebrado”. Además, manifiesta su inquietud frente al “fuego amigo” y su interés de “tener una agenda en seguridad, que se note un cambio, que la gente perciba que el cambio de Gobierno hizo una diferencia respecto al gobierno anterior”, entre otros temas.

-¿Cree que la tramitación del proyecto con medidas para mitigar el alza de los combustibles dejó un ambiente hostil en el Congreso?

-Estamos en tiempos difíciles. En tiempos donde las holguras fiscales no son lo que hubiésemos esperado para afrontar una crisis como esta. La guerra no es culpa a nadie. Chile no está quebrado, tenemos la posibilidad de hacerle frente a situaciones complejas aún, pero no con la magnitud que esperaríamos. Y, desde esa perspectiva, el ministro Quiróz y el Gobierno del Presidente Kast, en una primera etapa, han hecho bien las cosas, pero se han encontrado también con dos tipos de oposiciones, con una oposición que va a criticarlo todo, encabezada por el Partido Comunista y algunos satélites, y otra que valoro y creo que es importante destacar respecto a la posibilidad de construir acuerdos en los temas relevantes. Hablo de la centroizquierda en general, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, que han demostrado, por lo menos, en el primer paquete, estar a la altura. Y esto del ambiente raro se va a ir viendo con el tiempo.

-¿Y el oficialismo, está dando el ancho? Porque, justamente, a propósito de las primeras medidas que pasaron por el Congreso, su propio sector comenzó a pedir un segundo paquete lo que genera una presión mayor sobre Quiroz.

-Primero, hay que recordar siempre que llevamos tres semanas de Gobierno. Y, en eso, la crítica a un cierto tipo de izquierda, encabezada por el Partido Comunista, que va a poner piedras en el camino de todo lo que se haga. Pero no puedo dejar de mencionar que el fuego amigo, sobre todo al comienzo de una etapa de reconstrucción, la capacidad de volver a generar confianza, que Chile vuelva a crecer, es una tarea demasiado importante que exige mucha disciplina, mucha complicidad con el Gobierno; y le pido ahí, la mayor empatía al oficialismo, que seamos capaces de entender el momento que atraviesa Chile y los desafíos que tiene el Gobierno, que para ser exitoso necesita sacar adelante su agenda, particularmente en materia crecimiento económico.

-Por lo que usted ha conversado con el ministro Quiroz o el Gobierno, ¿existe la posibilidad de que si este conflicto bélico se extiende por más tiempo lleguen medidas para la clase media?

-Si este conflicto se extiende espero que los precios bajen lo antes posible y podamos avanzar rápido a la agenda para la que fue elegido este Gobierno, que es la de poner a Chile nuevamente en marcha, en crecimiento. Creo que el éxito de este Gobierno se juega mucho en el cumplimiento de esa agenda y vamos a tratar de sacarla adelante con mucha fuerza.

-A propósito de las críticas que su sector le hace al gobierno anterior, a su juicio, hay algo que haya hecho bien? Se lo pregunto porque en campaña instalaron el concepto de que el país se caía a pedazos, pero leí que las empresas reportaron a la CMF que terminaron 2025 con ganancias sobre los US$ 30 mil millones, ¿a qué atribuye eso?

-Claudia, tengo una muy buena opinión de muchas cosas que se hicieron en el gobierno anterior, por ejemplo, la reforma de pensiones, que es histórica para el futuro del mercado de capitales; de lo que significa para las pensiones de los chilenos… creo que se hicieron buenas cosas en la asociación público-privada; en empresas estratégicas como en el litio; se sacó adelante una crisis compleja que había en el mundo de la isapres y la seguridad social en salud… No creo que en la materia que le importa a este diario, el tema económico, haya sido todo malo. Tengo una crítica muy fuerte al manejo de la deuda, de la situación fiscal y de la irresponsabilidad. Chile está en una situación de desajuste fiscal. Para que la gente lo entienda, gastamos más de lo que ingresa. Por eso es tan importante esta agenda de crecimiento económico, tenemos que ser capaces de producir más de lo que gastamos o tener al menos un empate para que eso sea capaz también de dinamizar la economía.

-Es muy gráfico que Chile gasta más de lo que está ingresando, pero ¿cómo se explica, entonces, una reforma que baja el impuesto de primera categoría? Porque eso significa menos recaudación.

-Dos cosas: Primero, sé que se ha generado una discusión sobre esto, entiendo que viene la reforma que busca rebajar los impuestos en forma gradual. Si aprobamos la reforma, ojalá en agosto o septiembre de este año, la tasa se aplica a partir del año 2027; o sea, en la operación renta del año 2028. Y el tema tributario es uno de tantos puntos para recuperar la confianza y que el mundo vuelva a invertir y mirar a Chile como un lugar que pueda crecer. Porque esta semana hemos tenido malas noticias del Imacec; la semana pasada malas noticias del IPoM, que nos rebajó en medio punto la proyección de crecimiento para este año. Y para dar vuelta a eso tenemos que generar un shock de confianza, de buena energía para que le digamos a los inversionistas, a los emprendedores que todo va a estar bien en Chile.

-¿Qué espera como presidente de la Comisión de Hacienda del proyecto misceláneo, tanto en contenido como en forma?

-Lo más importante es que se recupere la confianza, que Chile vuelva a crecer, que el mundo vuelva a mirar a Chile como un lugar confiable, con medidas súper concretas. Como lo que le pasó a Chile en los ‘90 cuando abrió su economía al mundo, volvió la democracia, se hicieron tratados de libre comercio y el mundo empezó a decir este país está entretenido, va a tener tasas de crecimiento arriba del 4% o 5% y eso pasó. El Congreso, por cierto, no es un lugar donde los proyectos se tengan que aprobar sin mirarlos, hay que discutirlo y espero que sea una discusión rápida, porque estas señales se tienen que dar rápido.

Proyecto misceláneo: “En la posibilidad de tramitarlo como un paquete se juega gran parte del éxito”

-Como decía, ¿esperan que esté aprobado en septiembre?

-Espero que antes de septiembre podamos tenerlo despachado desde el Congreso. Sé que es ambicioso, porque es un proyecto bien amplio, un abanico de medidas en distintas áreas, que ya vamos a conocer el detalle a partir del martes. Siempre habrá sectores, industrias, que sientan que se puede conseguir más o que están siendo afectados, es parte de lo que generalmente pasa en estos proyectos.

-Sin embargo, antes de que el proyecto ingrese, hay un debate incluso desde su sector, respecto de que esta ley no debería ser tan miscelánea. Lo mismo ocurrió el año pasado la miscelánea del reajuste fiscal.

-A ver, en la posibilidad de tramitarlo como un paquete se juega gran parte del éxito del proyecto, porque al final es una señal para el mundo y para la inversión y el crecimiento. Si lo empiezas a separar, lo que lo único que va a hacer es generar una expectativa de que algunas cosas puedan ser exitosas y algunos sectores eventualmente puedan ser más beneficiados que otros. Aquí lo importante no es la rebaja del impuesto corporativo en sí solo es el paquete completo. Y creo que en este proyecto se juega el éxito económico de este Gobierno, lo digo con todas sus letras y le pido, particularmente a mi sector, que seamos ordenados.

-¿Qué le parece que el Partido Republicano, con el argumento de que es una propuesta de campaña importante, esté levantando la idea de ingresar lo antes posible el proyecto “chao préstamo”?

-Mira, para ser súper honesto, no he visto el debate con tanta fuerza. De hecho, no tengo información de algún parlamentario. Dicho esto, la reforma de pensiones se sustenta en un acuerdo bien amplio, donde obviamente el tema del préstamo era de las figuras que tenían que ver con el equilibrio y cómo sustentaban la posibilidad de que el 100% de la cotización siguiese siendo propiedad de los trabajadores, que para nosotros era una premisa muy importante. El equilibrio fiscal de esta propuesta descansa, en parte, en eso.

Reforma de pensiones: “La vamos a defender”

-¿Chile Vamos va a defender este acuerdo?

-Sí, lo vamos a defender. Fue un acuerdo del que fuimos protagonistas y yo no he visto la revisión de esto en la agenda económica de las actuales autoridades de Gobierno.

-Le va a tocar ver de cerca en su comisión ver las dos almas del Partido Socialista, ¿cómo ve a la oposición?

-Veo un poco desorientada a la oposición. Espero, desde la comisión, dar garantías a todos los sectores para poder sacar adelante, con la conversación que se requiera, con las mayorías que hay en el Parlamento, pero siempre con esa disposición. Yo no me he caracterizado por ser muy belicoso. Ellos vienen reponiéndose de una derrota y no soy quien para decirles cómo se tienen que reordenar, pero sí espero una oposición constructiva y capaz de conversar los temas que sean importantes para Chile.

-¿No le inquieta el hecho que desde que ganó la segunda vuelta, Kast siempre tuvo la agenda comunicacional y pública en su mano, hasta la semana pasada?

-Capaz que cuando hablemos en un año más, Claudia, ni siquiera nos acordemos de la anécdota de que la minuta o de que alguien estaba criticando a la vocera. Lo que queda es lo grande, lo macro, la posibilidad de sacar adelante la agenda, porque la agenda en sí misma, la recuperación de la confianza, de la capacidad de volver a crecer, es lo importante. Obviamente son piedras en el camino cuando tú tienes fuego, amigo, cuando hay personas que te empiezan a pedir que se baje también el peaje; o la lógica de lo popular en la política es, probablemente, el cáncer más importante con el que hemos tenido que lidiar en los últimos años. Nos pasó con los retiros de los fondos de pensiones, nos pasó incluso con el proceso constituyente.

-O sea, no es grave lo que pasó la semana pasada.

-No, creo que es en parte una anécdota. Mira, me preocuparía mucho algo como lo que tú me dices, que el proyecto se dividiera, porque eso significa que hay una pérdida de rumbo.

-¿Y le preocupa que una crisis económica producto de la guerra en Medio Oriente produjera díscolos en su sector?

-Me preocupa. Te voy a hablar un poco en los términos de los que estamos medio traumados con lo que pasó el 2019 y lo que le ocurrió al Presidente Piñera. Hoy día sí creo que las mayorías parlamentarias en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, permiten tener una mayor tranquilidad, pero eso hay que administrarlo bien, hay que ser político.

-Pero su sector no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras.

-Yo creo que sí. Desde las personas que creen en las ideas de la libertad, que quieren que Chile se vuelva a poner de pie, que quieren que Chile vuelva a crecer. Desde esa perspectiva, creo que las ideas movilizan y cuando hay ideas razonables que buscan que Chile vuelva a renacer, como se dice, creo que eso va a permitir que esas ideas pongan mayorías detrás, tanto en la Cámara como en el Senado.

-Senador, ¿le ha puesto plazo para que empiece a dar cuenta de su gestión?, porque no puede tener para siempre el discurso de que el gobierno anterior lo dejó desfinanciado.

-Fíjate que los hitos se han marcado. El miércoles tenemos probablemente la última sesión donde se va a analizar en profundidad la situación fiscal de Chile con las cifras del gobierno anterior. A partir de ahí, y en esto toco madera, invocamos para que el conflicto internacional termine, porque obviamente es el momento donde Chile tiene que demostrar las razones por las cuales fue elegido este Gobierno, que es poner a Chile en marcha, controlar la inmigración irregular en el norte, tener una agenda en seguridad, que se note un cambio, que la gente perciba que el cambio de Gobierno hizo una diferencia respecto al gobierno anterior. Eso no se hace en tres semanas, por cierto que no, pero en un par de meses sí.

-¿Le pone dos meses de plazo al Gobierno para empezar a dar señales de mejoría?

-Cuando un Gobierno llega tiene que asumir inmediatamente la situación. Siempre se supo que iba a ser difícil. A mí me gusta que se haga con la verdad de frente y eso lo valoro mucho del Presidente.