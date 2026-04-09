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Las primeras definiciones del nuevo CEO de AFP Habitat por la reforma previsional: "No resuelve de manera sustancial el problema de fondo"

Tras su llegada en enero, el nuevo máximo ejecutivo de la administradora hizo hoy su estreno en sociedad, en la cuenta pública que realiza de manera anual la empresa y que fue transmitida de manera online.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 09:37 hrs.

AFP Habitat Pensiones reforma previsional mercado financiero PREVISION
<p>Las primeras definiciones del nuevo CEO de AFP Habitat por la reforma previsional: "No resuelve de manera sustancial el problema de fondo"</p>

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