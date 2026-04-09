Las primeras definiciones del nuevo CEO de AFP Habitat por la reforma previsional: "No resuelve de manera sustancial el problema de fondo"

Tras su llegada en enero, el nuevo máximo ejecutivo de la administradora hizo hoy su estreno en sociedad, en la cuenta pública que realiza de manera anual la empresa y que fue transmitida de manera online.

Tras su llegada en enero, el nuevo CEO de AFP Habitat, Max Sichel, hizo este jueves su estreno "en sociedad", en la cuenta pública anual que la administradora transmitió hoy a través de su canal de Youtube.

Acompañado por el gerente de inversiones de la firma, Rodrigo Nader, y la gerenta de operaciones, Andrea de la Barra, Sichel lanzó sus primeras definiciones sobre la reforma previsional aprobada en enero de 2025 por el Congreso Nacional y que se encuentra en plena implementación.

"La reforma incorpora avances y hay aspectos que valoramos, pero también es necesario señalar que no resuelve de manera sustancial el problema de fondo, que son las bajas pensiones", apuntó.

Agregó que "quienes tienen baja densidad de cotización o lagunas previsionales siguen quedando fuera de una parte relevante de los beneficios, y hay medidas que no generan impacto en quienes no cotizan regularmente".

La implementación

El máximo ejecutivo de la AFP ligada a la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential también alertó sobre la implementación de la reforma al sistema de pensiones, proceso que, según consideró, todavía cuenta con espacios de mejora.

En ese sentido, señaló que "no basta con que los cambios estén definidos en la ley; lo fundamental es cómo se ejecutan".

Del mismo modo, y en línea con lo que han sido las aprehensiones de toda la industria respecto del proceso, advirtió sobre los plazos en que las variadas disposiciones de la implementación se deben materializar.

"Estamos frente a una reforma que introduce múltiples cambios simultáneos, muchos de ellos estructurales, con plazos exigentes y definiciones aún en desarrollo. Y aquí queremos advertir un punto relevante: una implementación apresurada o sin espacio suficiente para ajustes puede terminar afectando el ahorro de los afiliados. Cuando se trata de pensiones, los errores no son neutros ni fáciles de corregir", comentó.

El benchmark y la licitación de stock

Al hilar más fino sobre la implementación de la ley, Sichel se refirió a dos puntos que inquietan a la industria previsional.

Uno es sobre la licitación de stock de afiliados, criticada por las AFP incluso desde la tramitación legislativa de la reforma.

"No solo importa qué medidas se implementan, sino también cómo se diseñan los incentivos. Mecanismos para promover competencia, como la licitación de stock, parten de la base de que reducir costos es el principal beneficio para las personas. Pero esa lógica no necesariamente se traduce en mejores resultados para todos. Para quienes no cotizan regularmente, simplemente no hay un beneficio concreto: si no hay cotizaciones, no hay comisión, y por lo tanto no hay ahorro asociado a un costo", dijo.

El segundo factor que abordó de la implementación fue la creación de una cartera de referencia o benchmark, como establece la reforma previsional para los futuros fondos generacionales.

"Un benchmark demasiado restrictivo puede limitar la diversificación y la capacidad de adaptación frente a distintos escenarios de mercado. Aquí creemos que debiera existir más espacio para la innovación y la diferenciación", advirtió.

Frente a ello, y como han solicitado a la Superintendencia de Pensiones las AFP, señaló que "lo ideal sería que cada AFP pudiera proponer su benchmark al regulador, dentro de un marco general claro. Eso permitiría competir por lo que realmente importa: generar la mejor rentabilidad posible para los afiliados, con mayor flexibilidad para adaptarse a los ciclos de mercado".