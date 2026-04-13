Dólar sube sobre los $900 en la apertura tras la renovada tensión entre EEUU e Irán

El dólar subía en la apertura del lunes, el línea con un fortalecimiento global de la divisa tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y mientras la Armada estadounidense preparaba un bloqueo de los puertos iraníes.

En las primeras operaciones, el dólar cotizaba a $ 903,76, con un alza de $ 7,01 desde el cierre del viernes, según el terminal Bloomberg. El dollar index se apreciaba 0,17%, mientras que los futuros del cobre Comex retrocedían 0,35%, a US$ 5,92 por libra.

La guerra en Oriente Medio ha provocado un fuerte repunte de los precios de la energía, lo que ha avivado los temores de una mayor inflación y un menor crecimiento mundial. Los futuros del crudo Brent subían alrededor de un 7% el lunes, a unos US$ 102 por barril.

"Ante la perspectiva de nuevos ataques estadounidenses y la certeza de un bloqueo a los puertos iraníes, cualquier expectativa de que el dólar retome su tendencia a la baja quedará ahora en segundo plano", dijo el jefe de estrategia de mercado Ebury, Matthew Ryan.

El dólar ha tendido a beneficiarse cuando se han recrudecido las tensiones entre Irán y Estados Unidos, dada su condición de valor refugio y la limitada exposición de Estados Unidos a la inflación de los precios de la energía importada.