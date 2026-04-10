¿Fin del rally de las tecnológicas? Las “Siete Magníficas” enfrentan su mayor ajuste desde 2022
Actores del mercado se preguntan si esta caída representa una oportunidad de compra o un ajuste en el valor por el efecto de la IA.
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En los últimos meses, el sector tecnológico de Estados Unidos, particularmente las acciones denominadas “Siete Magníficas”, han estado bajo el escrutinio del mercado debido a las dudas respecto de la sostenibilidad del crecimiento del sector, en medio de tensiones geopolíticas y arancelarias.
En lo que va de 2026, las “Siete Magníficas” (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, y Tesla) han sufrido un ajuste que incluso ha llevado a los analistas a debatir sobre el fin de su ciclo alcista.
De acuerdo con la analista de XTB Latam, Emanoelle Santos, en las últimas semanas este grupo pasó de transar en torno a 31 veces sus utilidades estimadas a 1 año en enero, a cerca de 23 veces en la actualidad, en medio de una ola de ventas.
Esta es una de las correciones más abruptas desde 2022. El ajuste ha sido transversal, con caídas que van desde 5% en el caso de Nvidia hasta 23% en el caso de Microsoft en lo que va de 2026.
Sin embargo, con el peso que estas representan en el S&P 500, el índice ha mostrado avances de un 1%, sugiriendo que no se trata de un deterioro general, sino más bien de un repricing del sector.
23% de Pérdidas acumuladas anota Microsoft a lo que va del año.
Razones
“La pregunta que el mercado se está formulando es si esto es una oportunidad histórica de compra o una trampa de valor en un entorno donde la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo los modelos de negocio”, explicó Santos.
Detrás del ajuste hay razones que son más profundas que una toma de utilidades.
Según el analista de Admirals, Felipe Sepulveda, “el proceso de corrección debe entenderse como una normalización dentro de un ciclo más amplio. Y en términos agregados, si bien las Siete Magníficas continúan ofreciendo un perfil de crecimiento superior al promedio del mercado, también presentan un mayor nivel de exigencia en sus valorizaciones”.
A esto se suma el fuerte aumento del gasto en inteligencia artificial. Compañías como Amazon están invirtiendo más, pero con un costo creciente sobre su flujo de caja, en un momento en que el mercado exige mayor claridad sobre la rentabilidad de esas inversiones.
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