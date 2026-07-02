IPSA abre al alza y recupera los 10.900 en línea con positiva recepción de mercados globales al último reporte de empleo en EEUU
El informe arrojó prácticamente la mitad de las nóminas que tenía estimado el consenso, y además hubo una revisión neta a la baja en dos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo cayó ligeramente, en lugar de mantenerse estable.
Noticias destacadas
Las señales del último reporte de empleo estadounidense están alentando compras de acciones y bonos en todo el mundo este jueves, antes de que la primera economía global entre a un fin de semana largo.
El S&P IPSA chileno subía 0,9% a 10.909,95 puntos, con lo que podría retomar su senda de recuperación, después de haberla interrumpido este miércoles. Los papeles de Santander (1,6%), Banco de Chile (1,3%) y SQM-B (1,2%) movían al índice en estos primeros negocios.
En Wall Street, el Dow Jones crecía 0,9%, el S&P 500 aumentaba 0,7% y el Nasdaq sumaba 0,5%. Los rendimientos del Tesoro a dos años -sensibles a las expectativas sobre la Reserva Federal- caían 4,8 puntos base y el dólar global sufría un fuerte golpe.
El informe laboral arrojó 57 mil nuevas nóminas no agrícolas en junio, prácticamente la mitad de lo que tenía estimado el consenso, y además hubo una revisión neta en dos meses que restó 74 mil empleos. Eso sí, la tasa de desempleo cayó una décima a 4,2%, en lugar de mantenerse estable, aunque vino compañada con una sorpresiva caída de la tasa de participación a mínimos de cinco años.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 1,3% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,9%. Previamente, Asia siguió sufriendo la volatilidad propia de las acciones tecnológicas, con lo que el CSI 300 de China continental perdió 3% y el japonés Nikkei se contrajo 2,5%.
Mañana viernes los mercados estadounidenses estarán cerrados, por el feriado del Día de la Independencia el 4 de julio, que se observará un día antes, por ser este un sábado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Grupo que trajo marca Ritz-Carlton a Chile busca frenar el Túnel Lo Ruiz con demanda contra el MOP
Quarzo SA, ligada a la familia Harseim, inició una acción judicial contra el Fisco, el MOP y Autopista Central, acusando que la construcción del proyecto invade concesiones mineras de su propiedad.
Linzor Capital Partners compra participación mayoritaria en firma mexicana Numaris para expandirse en tecnología logística
La inversión se produce en un contexto de transformación del sector logístico mexicano, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, el nearshoring y una mayor demanda por soluciones tecnológicas para optimizar el transporte.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete