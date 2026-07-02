IPSA abre al alza y recupera los 10.900 en línea con positiva recepción de mercados globales al último reporte de empleo en EEUU

El informe arrojó prácticamente la mitad de las nóminas que tenía estimado el consenso, y además hubo una revisión neta a la baja en dos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo cayó ligeramente, en lugar de mantenerse estable.

Las señales del último reporte de empleo estadounidense están alentando compras de acciones y bonos en todo el mundo este jueves, antes de que la primera economía global entre a un fin de semana largo.

El S&P IPSA chileno subía 0,9% a 10.909,95 puntos, con lo que podría retomar su senda de recuperación, después de haberla interrumpido este miércoles. Los papeles de Santander (1,6%), Banco de Chile (1,3%) y SQM-B (1,2%) movían al índice en estos primeros negocios.

En Wall Street, el Dow Jones crecía 0,9%, el S&P 500 aumentaba 0,7% y el Nasdaq sumaba 0,5%. Los rendimientos del Tesoro a dos años -sensibles a las expectativas sobre la Reserva Federal- caían 4,8 puntos base y el dólar global sufría un fuerte golpe.

El informe laboral arrojó 57 mil nuevas nóminas no agrícolas en junio, prácticamente la mitad de lo que tenía estimado el consenso, y además hubo una revisión neta en dos meses que restó 74 mil empleos. Eso sí, la tasa de desempleo cayó una décima a 4,2%, en lugar de mantenerse estable, aunque vino compañada con una sorpresiva caída de la tasa de participación a mínimos de cinco años.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 1,3% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,9%. Previamente, Asia siguió sufriendo la volatilidad propia de las acciones tecnológicas, con lo que el CSI 300 de China continental perdió 3% y el japonés Nikkei se contrajo 2,5%.

Mañana viernes los mercados estadounidenses estarán cerrados, por el feriado del Día de la Independencia el 4 de julio, que se observará un día antes, por ser este un sábado.