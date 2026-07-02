Dólar cotiza a la baja antes del mediodía tras nóminas de empleo mucho más débiles de lo esperado en EEUU

El tipo de cambio viene de cerrar este miércoles en máximos de tres meses, movido por los diferenciales de tasas de interés que se han generado entre Chile y la primera economía global.

El dólar transaba a la baja en un jueves marcado por las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que estuvieron muy por debajo de las expectativas en la lectura de junio, aunque vinieron acompañadas de un menor desempleo.

El precio del dólar caía $ 4,3 hasta los $ 921,6 antes del mediodía en Chile, algo que, en todo caso, significa un rebote desde los $ 917 alcanzados al inicio de la sesión, según el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

Más categórica era la depreciación de la divisa frente a una canasta de otras "monedas duras", con lo que el dollar index retrocedía 0,7% hasta 100,7 puntos, mientras que, tras borrar súbitamente su descenso inicial de la jornada, los precios del cobre cotizaban estables.

Moderación de expectativas

Las nuevas nóminas fueron 57 mil, la mitad de lo esperado, y además la revisión neta para abril-mayo sustrajo 74 mil empleos al registro. Eso sí, la tasa de desempleo cayó una décima a 4,2%, en lugar de mantenerse estable, influida por una tasa de participación que cayó sorpresivamente a mínimos de cinco años.

Los rendimientos del Tesoro a dos años, sensibles a las expectativas de política monetaria, se relajaban 6,4 puntos base (pb), a medida que los operadores moderan sus apuestas a próximas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal.

"Al dólar global no le gustaron nada estos datos, ya que, en la práctica, descartan la posibilidad de que la Fed suba las tasas en julio, aunque de todas formas eso no iba a suceder, con la caída de los precios del petróleo", escribió el analista de mercados de City Index, Fawad Razaqzada.

"Pero, ¿fue esto lo suficientemente decepcionante como para descartar por completo las subidas de tasas para lo restante del año? Por supuesto que no. Los datos de un solo mes nunca serán suficientes. El enfoque de la Fed está en la inflación, lo que significa que los datos de empleo deben tomarse con cautela entre quienes apuestan por una caída del dólar", sostuvo.

El dólar-peso viene de cerrar este miércoles en máximos de tres meses, movido por los diferenciales de tasas de interés que se han generado entre Chile y EEUU.

Por cinco sesiones consecutivas los agentes extranjeros del mercado derivado local han estado reforzando su apuesta contra el peso chileno, y por ello el monto vigente cerró junio en cerca de US$ 13.600 millones netos contra la moneda nacional, según datos del Banco Central.

Cinco meses de contracción de la actividad real y una tasa de desempleo en máximos de cinco años están aumentando la presión para que el ente liderado por Rosanna Costa reduzca la Tasa de Política Monetaria.

En este contexto en el que en EEUU se discute la posibilidad de un alza de la tasa de fondos federales, los malos datos locales han disminuido el atractivo relativo del peso chileno, por la eventual caída de su rentabilidad en depósitos.

Este viernes los mercados estadounidenses estarán cerrados, ya que observarán un día antes el feriado del Día de la Independencia, pues se celebra el 4 de julio, y este año cayó día sábado.