Dólar cotiza al alza cerca de $ 930 mientras compras globales coinciden con la contracción del Imacec en mayo

Agentes extranjeros reforzaron con US$ 2.300 millones su posición en derivados de tipos de cambio la semana pasada, llevándola a superar los US$ 13.200 millones netos contra el peso chileno.

El dólar subía a niveles de $ 930 este miércoles, presionado por los adversos diferenciales de tasas de interés entre Chile y Estados Unidos, especialmente después de que el último Imacec alimentara la discusión sobre una posible recesión técnica.

La divisa se apreciaba $ 5,2 hasta los $ 928,4 antes del mediodía, después de alcanzar un techo de $ 931 en los primeros negocios, según los datos de Bloomberg. El dólar-peso viene de escalar más de $ 30 en junio, principalmente debido a la postura restrictiva de la Reserva Federal (Fed).

Mirando hacia afuera, el dollar index -un indicador del dólar global- subía 0,2% a 101,3 puntos, y con ello el cobre Comex retrocedía 1,1% a US$ 6,19 por libra, mientras que el petróleo Brent caía 2,2% a US$ 71,3 por barril.

Compras globales

Desde el foro anual de bancos centrales en Sintra, Portugal, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, observó que los riesgos inflacionarios han bajado en lo más reciente, aunque insistió en su mensaje central de que la entidad hará lo necesario para devolver la estabilidad de precios a EEUU.

Los mercados monetarios están descontando que a más tardar en octubre la Fed ya habrá implementado un alza de 25 puntos base sobre el tipo oficial. Esto, combinado con los malos datos económicos de Chile, ha reactivado las operaciones que se benefician de los diferenciales de tasas.

Los agentes extranjeros compraron US$ 2.300 millones en moneda extranjera a través de instrumentos derivados la semana pasada, según datos del Central, tendencia que llevó al monto vigente a superar los US$ 13.200 millones netos contra el peso chileno, como había ocurrido en la primera mitad de junio.

La fortaleza generalizada del dólar llega a pesar de que datos recientes de EEUU sorprendieron a la baja, pues el informe ADP de nóminas privadas arrojó 98 mil empleos en la lectura de junio, cuando se esperaba que se mantuviera a un ritmo de 120 mil plazas mensuales. Luego, el índice ISM manufacturero cayó ligeramente más de lo previsto, aunque sigue en zona de expansión (sobre 50 puntos).

En todo caso, este martes se supo que las ofertas de empleo sorprendieron con nuevos máximos de dos años. Mañana jueves se publicará el reporte oficial de nóminas no agrícolas de junio, para el que se espera un enfriamiento hasta los 115 mil empleos, algo que, en todo caso, no bastaría para que el mercado deshaga su apuesta a próximas subidas de tasas de la Fed.

Los rendimientos del Tesoro caían, pero más todavía descendían las tasas swap promedio cámara, tras conocerse esta mañana que el Imacec de mayo se contrajo 0,9% interanual. La baja fue más profunda que el 0,4% en la estimación de consenso de Bloomberg, aunque las cifras sectoriales de la víspera ya habían hecho prever un deterioro mayor.

Los datos llegan también después de conocerse un alza del desempleo a máximos de cinco años, sumando presión para que el Banco Central alivie los créditos. La situación reduce el atractivo del peso chileno, por un menor retorno en instrumentos de renta fija tales como los depósitos a plazo.