El dólar sube a media mañana en medio de caída del cobre y alza del petróleo

El dólar subía a media mañana del miércoles y se acercaba a nuevos máximos de 2026 en el mercado cambiario chileno, en medio de una caída del cobre y de la preocupación global por el aumento en el precio del petróleo por la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, y con los inversionistas también atentos sobre los resultados de las grandes tecnológicas y la marcha del ciclo de inversiones en inteligencia artificial.

Pasadas las 10 de la mañana, el dólar cotizaba a $ 937,30, con un aumento de $ 1,05 desde el cierre del martes, según los precios en Bloomberg, tras tocar más temprano un máximo intradiario de $ 939. El dollar index bajaba 0,1%, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex descendía 0,5%, a US$ 6,51 por libra.

Los precios del crudo tocaron el miércoles un máximo de casi seis semanas, debido a la creciente preocupación por las interrupciones en las rutas de suministro de Oriente Medio a causa de la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y las amenazas al transporte marítimo por parte de la milicia hutí, aliada de Irán, en Yemen.

"El mercado mantiene una visión positiva para el dólar ante la incertidumbre geopolítica y un petróleo que permanece en niveles elevados producto del conflicto entre Estados Unidos e Irán", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.

"En contraste, el cobre pierde parte del impulso de las últimas sesiones y retrocede 0,6%. Si bien el metal continúa en niveles históricamente altos, esta corrección reduce parte del respaldo que venía entregando al peso chileno", agregó.

A media mañana en Londres, los futuros del Brent subían un 4,2%, a US$ 94,83 por barril, tras tocar un máximo de sesión de US$ 95,24. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba un 4,33%, a US$ 87,99. Ambos alcanzaron sus niveles más altos desde el 11 de junio.

"El mercado mantiene su atención en el repunte de los precios del petróleo, con el Brent alcanzando nuevamente niveles cercanos a los US$ 95 por barril. Este escenario ha fortalecido a la moneda estadounidense y ha generado mayores tensiones de liquidez, situación que también se refleja en el comportamiento de algunas divisas asiáticas. La geopolítica sigue dominando las decisiones de los inversionistas, por lo que esperamos que esta dinámica se mantenga durante la sesión", coincidió Ignacio Mieres, head of research de XTB.

Nuevo máximo en apuestas contra el peso

Castillo dijo que, sin embargo, el principal driver del dólar en Chile continúa siendo el posicionamiento de los inversionistas extranjeros.





"Las posiciones de los no residentes alcanzan un nuevo máximo anual de US$17.950 millones en contra del peso chileno, consolidando la mayor apuesta del año a favor del dólar. Mientras no observemos un cambio relevante en ese posicionamiento, resulta difícil proyectar una corrección profunda del tipo de cambio", explicó el director general de BeFX.