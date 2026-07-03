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El eslabón que la IA no puede reemplazar: la carta de América Latina para revalorizar sus bolsas

Con el 35% del cobre y más de la mitad del litio mundial, la región sostiene la base física de la revolución tecnológica. LarrainVial ve un potencial que el mercado "todavía no está pagando" y DVA Capital advierte que el desafío es sumar capas de valor antes de que la ventana se cierre.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 11:33 hrs.

LarrainVial cobre Litio IA mercados locales José Tomás Rodríguez
<p>El eslabón que la IA no puede reemplazar: la carta de América Latina para revalorizar sus bolsas</p>

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