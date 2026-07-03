El eslabón que la IA no puede reemplazar: la carta de América Latina para revalorizar sus bolsas
Con el 35% del cobre y más de la mitad del litio mundial, la región sostiene la base física de la revolución tecnológica. LarrainVial ve un potencial que el mercado "todavía no está pagando" y DVA Capital advierte que el desafío es sumar capas de valor antes de que la ventana se cierre.
Noticias destacadas
La inteligencia artificial (IA) se entrena en la nube, pero se construye sobre la tierra. Cada data center necesita cables, transformadores, baterías, agua. Y en ese eslabón, quizás, el menos glamoroso de la cadena, aparece América Latina.
Aunque la región no diseña los chips ni desarrolla los modelos de IA, concentra el 35% del cobre mundial, el 56% del litio y el 47% del molibdeno. Sin esos minerales no hay revolución tecnológica que se pueda sostener.
La pregunta que empieza a rondar en el mercado financiero es si esa estratégica posición se traducirá, esta vez, en valor para las bolsas de la región. LarrainVial y DVA Capital coinciden en el diagnóstico: la oportunidad es real y distinta a la de ciclos anteriores, pero no está garantizada.
"Efectivamente, la región está en el primer eslabón de la cadena de valor tecnológica", dijo a DF la gerenta de estudios de LarrainVial, Florencia Stefani.
"No desarrolla los algoritmos, no fabrica los chips, no construye los modelos de lenguaje. Pero tiene algo que ninguna de esas industrias puede reemplazar: los minerales sin los cuales nada de eso existe", destacó.
Factor geopolítico
Históricamente, la posición de la región es de dependencia. Sudamérica extrae y exporta el mineral en bruto, mientras el valor agregado se captura en otro lado del mundo. Actualmente, China controla el 60% del procesamiento mundial de litio y el 40% del de cobre. Pero la geopolítica -advirtió Stefani- cambió el tablero.
"Los conflictos de los últimos años, como también la tensión entre EEUU y China, han hecho replantearse las cadenas de suministro a nivel global. Por primera vez, los gobiernos de occidente necesitan activamente a esta región". Y para que la posición sea de poder "va a depender de si la región logra capturar esa palanca o no", sostuvo.
Por su parte, el co-head del departamento de estudios, de DVA Capital, Felipe Mercado, aterrizó el punto a Chile: "No diseñamos chips ni entrenamos modelos. Pero la IA no es solo digital, es profundamente física. El cobre es el sistema circulatorio de un data center".
Asimismo, indicó que "el problema no es exportar commodities; el problema es hacerlo mal, con baja productividad, sin instituciones, sin capturar el valor. La pregunta correcta no es cómo dejamos de ser exportadores de materias primas, sino cómo usamos ese piso para ir sumando capas encima".
Lo que el mercado aún no paga
Para Stefani, los precios actuales de las acciones mineras y energéticas de la región incorporan el cobre de hoy y el crecimiento proyectado, pero "nada más que eso". Lo que falta por descontar, planteó, es la convergencia de dos fuerzas: una externa, con perspectivas favorables para el cobre, el litio, el oro y la plata, que sostendrían términos de intercambio históricamente altos y otra interna, donde los giros políticos y de reformas en Chile, Perú y Colombia podrían mejorar las expectativas de inversión.
"El mercado está pagando lo que ve hoy. Todavía no está pagando lo que esta región puede llegar a ser si los factores externos e internos se alinean", resumió.
Aquí aparece la paradoja para muchos actores del mercado y que atraviesa toda la conversación en el mercado: Chile produce el 23% del cobre mundial, pero no tiene una minera de cobre pura e invertible en el IPSA. "Para acceder directamente al cobre desde la región, hay que ir a Lima: Southern Copper, Buenaventura, Cerro Verde", admitió Stefani.
Por ello, LarrainVial ve tres vías para capturar el ciclo. La acción de SQM, porque es "la apuesta más directa al litio desde Chile". Los bancos, como el proxy más líquido del ciclo económico que genera la minería, es decir, se favorecería de un cobre alto, mejores términos de intercambio, más confianza, y por ende, más crédito. Por último, Latam Airlines, que, sin ser minería, podría capturar el ciclo de crecimiento regional con una estructura de costos más liviana que la prepandemia.
¿Y si Codelco se listara? El IPSA pasaría "de tener exposición indirecta al cobre -vía bancos, utilities y retail- a tener directamente la tesis de inversión más relevante de Chile para la próxima década", con flujos pasivos y activos activándose en simultáneo, sostuvo LarrainVial.
El banco de inversión planteó que el obstáculo es político y las probabilidades de que esto ocurra son muy bajas. Aun así, Stefani dejó la cifra sobre la mesa: el cobre es el 11% del PIB y no tiene representación directa en la bolsa. "Chile tiene una deuda pendiente entre lo que produce y lo que ofrece al mercado de capitales", afirmó.
Los riesgos
El riesgo de que Chile se quede fuera del mencionado eslabón podría ser "alto", según el análisis de Stefani porque a su juicio, hoy no existe la inversión ni las ventajas competitivas para dar paso de extraer a procesar cobre y otros minerales exigidos por el mercado IA.
En el boom anterior del cobre, la localización del procesamiento se decidía por costo "y en ese juego, China ganó siempre", afirmó Stefani.
La diferencia es que ese modelo generó un problema de seguridad estratégica para occidente, y América Latina -históricamente ajena a los grandes conflictos- "es un destino confiable para invertir, y eso hoy vale más que antes", añadió, indicando que, si bien es una condición necesaria, no es suficiente si no existe competitividad tributaria, institucional y regulatoria.
En esa línea Mercado indicó que el riesgo no es seguir exportando cobre, sino "que otros capturen los eslabones intermedios que Chile podría capturar con sus mismas ventajas". Y ejemplificó a Costa Rica, que se enganchó a la cadena de semiconductores de EEUU sin dejar de exportar fruta.
Mientras tanto, en Santiago los data centers se arriendan antes de terminar de construirse y prácticamente no queda capacidad disponible. "Hay quienes dicen que los datos respaldados por energía limpia pueden ser el 'nuevo cobre' de Chile, solo el tiempo lo dirá", finalizó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno lanza 5.000 subsidios a la contratación para acelerar creación de empleo ante crisis laboral y suma a regiones al plan de reactivación
"La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales y Subdere", dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
Linzor Capital Partners compra participación mayoritaria en firma mexicana Numaris para expandirse en tecnología logística
La inversión se produce en un contexto de transformación del sector logístico mexicano, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, el nearshoring y una mayor demanda por soluciones tecnológicas para optimizar el transporte.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete