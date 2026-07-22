El real brasileño y el peso colombiano lideran el auge del carry trade

Las operaciones de carry trade han sido la estrategia más rentable para los operadores de divisas en 2026.

Una de las apuestas más duraderas en el mercado cambiario atraviesa su mejor momento en décadas, gracias a una volatilidad inesperadamente baja en los mercados financieros, que está llevando a los inversionistas a reforzar las operaciones de carry trade.

La estrategia consiste en endeudarse en monedas con bajas tasas de interés para invertir en otras con mayores rendimientos. En 2026 ha resultado especialmente rentable gracias a que la economía mundial ha mostrado una resistencia mayor de la prevista frente al impacto petrolero provocado por la guerra con Irán. Ese contexto ha reducido la volatilidad de los mercados y fortalecido el apetito por el riesgo entre operadores que buscan los elevados rendimientos que ofrecen algunos mercados emergentes.

Una de las estrategias que recientemente han recomendado estrategas de Citigroup Inc. y otros bancos consiste en financiarse en euros para invertir en una cesta compuesta por el real brasileño, el peso colombiano y la lira turca. Según datos recopilados por Bloomberg, esa operación acumula una ganancia cercana al 18% en lo que va del año, el mejor desempeño para este período desde 2005.

Las operaciones de carry trade han sido la estrategia más rentable para los operadores de divisas en 2026, superando ampliamente a otras alternativas populares, como las estrategias de impulso (momentum) o de valoración (value). Citigroup, Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. las recomiendan en sus análisis, mientras que gestoras como Nuveen y Vontobel consideran que aún tienen margen para seguir avanzando.

“El carry ha sido un regalo que no ha dejado de dar frutos”, señalaron el viernes en un informe estrategas de JPMorgan encabezados por Meera Chandan, incluso después del recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente durante el último mes. “Con la volatilidad cambiaria en mínimos del actual ciclo, esperamos que esta estrategia siga ofreciendo buenos resultados”.

Tradicionalmente, los operadores han utilizado distintas monedas para financiar estas estrategias, entre ellas el dólar y, especialmente, el yen, debido a que las tasas de interés en Japón permanecieron cerca de cero durante décadas. Sin embargo, recurrir al euro como moneda de financiamiento tiene sentido como mecanismo de diversificación, además de que la tasa de referencia de la zona euro, de 2,25%, se mantiene por debajo del rango objetivo de la Reserva Federal, situado entre 3,5% y 3,75%.

Estabilidad del dólar

La estabilidad del dólar este año —la principal moneda de reserva del mundo— ha sido un elemento decisivo para el éxito del carry trade, al contribuir a mantener estables los tipos de cambio a nivel global.

Después de que la inflación en Estados Unidos se moderara más de lo previsto en junio y de que los operadores reforzaran la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios las tasas hasta más adelante este año, un indicador de volatilidad implícita a un mes del índice Bloomberg del dólar spot cayó la semana pasada a su nivel más bajo desde diciembre.

“La estrategia ha funcionado hasta ahora pese a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense”, afirmó Hari Hariharan, director ejecutivo del fondo de cobertura NWI, con sede en Nueva York, quien mantiene posiciones en algunas operaciones selectivas de carry trade.

Hariharan considera que monedas de alto rendimiento, como el real brasileño, seguirán apreciándose frente al euro, el yen y monedas que suelen comportarse de manera similar al euro, como el zloty polaco. Tanto el real brasileño como el peso colombiano acumulan rendimientos superiores a 15% frente al dólar este año.

Persisten los riesgos

Naturalmente, la estrategia también implica riesgos importantes. Dado que se basa en capturar gradualmente diferenciales de tasas de interés, movimientos bruscos en los tipos de cambio —como los registrados al inicio de la guerra con Irán hace casi cinco meses o durante el impacto arancelario de comienzos de 2025— pueden borrar rápidamente las ganancias acumuladas.

Los inversionistas no necesitan remontarse demasiado para recordar lo rápido que puede deshacerse una operación de este tipo.

En agosto de 2024, una revisión al alza de las expectativas sobre la política monetaria del Banco de Japón desencadenó un fuerte aumento de la volatilidad y una rápida apreciación del yen. Eso provocó una salida masiva de posiciones apalancadas, ya que los operadores se apresuraron a devolver los préstamos tomados en moneda japonesa, alimentando un episodio de fuerte turbulencia en los mercados financieros internacionales.

El yen, que aún cotiza cerca de sus niveles más débiles en décadas, sigue siendo una de las principales monedas de financiamiento. Según datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC), las posiciones netas cortas de los fondos de cobertura contra el yen se acercan a su mayor nivel desde 2007. No obstante, analistas consideran que las expectativas sobre la política monetaria japonesa están hoy mucho mejor incorporadas en los precios que hace un par de años.

“La comparación con el verano de 2024 resulta útil, pero no debe exagerarse”, señaló Laura Cooper, estratega global de inversiones y responsable de crédito macro de Nuveen. “Una apreciación más fuerte del yen aún podría afectar a los activos de riesgo, pero parece menos probable una nueva liquidación desordenada de las operaciones globales de carry trade”.

Atención en la Fed

En Standard Bank, Steven Barrow considera que los elevados retornos de estas operaciones probablemente continúen por ahora. Sin embargo, mantiene la atención puesta en la Reserva Federal, donde el presidente Kevin Warsh ha prometido modificar la estrategia de comunicación del banco central. Los inversionistas prevén que eso podría traducirse en una menor orientación anticipada sobre la política monetaria.

“Lo que más nos preocupa no es solo una subida de tasas por parte de la Fed, sino que ocurra sin señales previas por parte de sus funcionarios”, escribió el responsable de estrategia para monedas del G10 del banco en un informe publicado la semana pasada.

Los inversionistas preocupados por la evolución del dólar o por una posible intervención de las autoridades japonesas para respaldar al yen están diversificando las monedas con las que financian estas estrategias y recurren también al franco suizo y al dólar australiano, además del euro.

“Este enfoque para todo tipo de escenarios ha permitido históricamente mantener exposición a la oportunidad estructural que ofrece el carry trade en mercados emergentes, evitando al mismo tiempo adoptar una posición direccional sobre el dólar en un entorno que podría seguir siendo incierto”, afirmó Thierry Larose, gestor de carteras de Vontobel.