¿Qué rentabilidad obtendría el S&P 500 si se excluyera a las grandes tecnológicas del índice bursátil?

En lo que va de 2024, las gigantes tecnológicas protagonizan una dura competencia por ocupar la cúspide del índice S&P 500 en Wall Street, con las denominadas “7 magníficas” alternando sus posiciones como las empresas más valiosas del mercado.

De acuerdo con los últimos resultados financieros, Apple encabeza el ranking con un valor de mercado de US$ 3,5 billones (millones de millones), seguida de Nvidia, con US$ 3,4 billones. En tercer lugar se posiciona Microsoft, con una capitalización de US$ 3,1 billones.

El crecimiento de estas compañías ha contribuido a que el selectivo registre recurrentes máximos históricos. “El S&P 500 está cerrando el año como uno de los mejores índices globales, superado solo por algunos índices chinos”, aseguró el senior portfolio manager de Fintual, Fernando Suárez. De acuerdo con el analista, estas empresas pesan un 30% en el índice.

El peso de las tecnológicas

En el mercado sostienen que el positivo desempeño de las “7 magníficas” es un factor clave para que el S&P 500 exhiba un rendimiento cercano al 24% en 2024.

Una de las acciones favoritas es Nvidia, que lidera con un alza de 180%; Meta escala 68%; Amazon anota un expansión de 23,5%; Apple sube 20%; Alphabet un 18% y Microsoft registra un avance de 12,2%. Tesla es la única que tiene una caída del 11%.

Sin embargo, al excluir a las “7 magníficas” del índice S&P 500, la rentabilidad cae a 19%, lo que subraya el peso que tienen estas empresas en el selectivo.

“La alta capitalización de mercado de estas empresas significa que cualquier fluctuación en sus acciones puede afectar de manera desproporcionada al índice”, explicó el analista de mercados de XTB Latam, Gonzalo Muñoz.

En 2023, su peso en el índice era aún mayor. Ese año el índice promedió una rentabilidad de 24,5%, pero si se excluía a las “7 magníficas” la cifra caía a 13%.

Según Muñoz, la desaceleración de las tecnológicas se debe a expectativas ingresos más moderados, y preocupaciones sobre una posible recesión que llevó a los inversionistas a diversificar sus posiciones hacia mercados menos volátiles.

“Este escenario es menos favorable en comparación con 2023 y la primera mitad de 2024, lo que generó una búsqueda de mayores diferenciales entre los precios actuales y las previsiones, resultando en acciones subvaloradas o afectadas por reportes más pesimistas a corto plazo”, dijo a Bloomberg el analista de Squared Financial, Renato Campos.

Futuro del índice

En el corto plazo, los analistas coinciden en que el S&P 500 estará influenciado por las decisiones de la Reserva Federal, los indicadores económicos, conflictos geopolíticos y las elecciones en EEUU.

Sin embargo, Muñoz enfatizó que “hay razones para ser optimista sobre la inversión en tecnología y su impacto en el S&P 500”, ya que, en tiempos de incertidumbre, “la tecnología se considera un refugio seguro”.