Rozando la barrera de los US$ 3.000: ¿Por qué el precio del oro en máximos históricos?

El commodity alcanzó su máximo histórico, llegando a un valor de US$ 2.954 por onza. Se proyecta que el metal amarillo siga subiendo como consecuencia de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania, además de los aranceles impuestos por Donald Trump.

Durante la madrugada de este jueves, el precio del oro llegó a su máximo histórico, alcanzando un récord de US$ 2.954 por onza durante esta mañana.

Las cifras muestran que el commodity acumula una ganancia aproximada de 11,8% en lo que va de 2025. Mientras, en el 2024 acumuló un incremento del 26%, siendo su mejor resultado desde 2010.

Citigroup Inc estimó que el precio del metal podría continuar en aumento hasta alcanzar los US$ 3.000 en los próximos tres meses.

En tanto, City Index señaló que la última cotización del precio “aún indica fortaleza al alza, impulsada por la demanda de refugio en medio de incertidumbres geopolíticas no resueltas”.

Por su parte, cofundador y director de Aurica, Josh Pérez, comentó a DF que el metal amarillo continuaría en ascenso, ya que se ha mostrado “muy resistente y ha puesto a prueba el soporte de US$ 2875 -barrera de la que no ha bajado- en varias ocasiones. Esta corrección desde máximos históricos es señal de un mercado saludable y preparado para subir”.

Factores del alza

Entre los principales impulsos que han llevado al oro a alcanzar su máximo histórico, está la posibilidad de una guerra arancelaria entre EE.UU, con Canadá, México y China. Lo anterior, tras el anunció del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de aumentar los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio.

Según Pérez, este conflicto “provocaría una elevada inflación”, lo que podría traducirse en “una grave desaceleración económica”.

“El mercado alcista del oro parece que continuará bajo el gobierno de Trump 2.0”, añadió Citi, explicando los riesgos como un crecimiento más lento y tasas de interés altas.

Por otro lado, los conflictos en Oriente Medio y la guerra entre Ucrania y Rusia, han aumentado la demanda de refugio en el oro, lo que significa que los bancos centrales han aumentado sus reservas del metal en los últimos años. A juicio de Pérez, estas instituciones siguen “teniendo una visión global de los riesgos y cualquier/todas las políticas de Trump definitivamente estarán en su radar”.

A diferencia de las monedas fiduciarias, como lo es el dólar o el euro, el oro no se devalúa por la inflación y tampoco puede ser emitido en grandes cantidades por ningún banco central, por lo que “invertir en metales preciosos (oro, plata, platino, paladio) es una buena forma de proteger su cartera global”, concluyó el cofundador de Aurica sobre la posición del metal.